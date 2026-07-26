Norris vence o GP da Hungria e Antonelli abre 50 pontos na liderança do campeonato da Fórmula 1

O atual campeão da Fórmula 1 ressurgiu e venceu o Grande Prêmio da Hungria, neste domingo (26). Lando Norris largou na pole, perdeu a posição para Oscar Piastri, mas se recuperou na pista para ganhar pela primeira vez na temporada.
A McLaren tinha uma dobradinha nas mãos, mas um problema no carro de Piastri o tirou da prova. Com isso, o pódio teve Max Verstappen em segundo e Kimi Antonelli em terceiro.
O resultado foi bom para o italiano de 19 anos, que chegou à frente de Lewis Hamilton, em quinto, e abriu 50 pontos na liderança do campeonato.
A F1 entre em um período de férias e a próxima etapa será no dia 23 de agosto, em Zandvort, na Holanda.
Mudanças na largada
Como de costume, a largada em Hungaroring teve muitas mudanças de posição. Piastri foi bem e assumiu a liderança depois de largar na terceira posição. Leclerc foi mal e caiu de segundo para quinto.
O pior desempenho foi o de George Russell. O britânico da Mercedes largou em sexto, mas não conseguiu arrancar bem e foi parar em 20º.
A McLaren ditou o ritmo da prova, com os dois pilotos na frente. Atrás de Piastri e Norris, uma batalha de gigantes da F1. Verstappen e Hamilton disputaram a última vaga do pódio durante muitas voltas.
O heptacampeão mundial até passou quando voltou da parada nos boxes. Porém, o tetracampeão deu o troco e reassumiu a terceira posição, levando a torcida ao delírio nas arquibancadas.
Gabriel Bortoleto
O brasileiro largou em 14º e precisou ousar na estratégia. Bortoleto largou de pneus macios e ficou na pista por quase 30 voltas. Com isso, ele fez apenas uma parada, enquanto a maioria dos adversários fez duas.
A estratégia estava dando certo, mas um safety car virtual na reta final da prova atrapalhou o brasileiro, que não conseguiu parar para trocar os pneus. No fim, Bortoleto terminou em 11º, uma posição fora da zona de pontuação, e apenas meio segundo atrás de Arvid Lindblad, que foi o décimo.
Disputa na McLaren
A primeira parada também colocou Norris muito próximo de Piastri. O atual campeão mundial parecia mais rápido, mas não ultrapassava. No rádio, o britânico pressionava a McLaren a fazer algo para alterar as posições.
A solução da equipe foi parar o australiano e deixar Norris com pista livre. Piastri precisou lidar com retardatários e quase rodou após toque de roda com Carlos Sainz.
O australiano perdeu tempo e viu Norris voltar na frente após realizar a parada nos boxes. Uma disputa pela vitória não ocorreu, pois Piastri não teve ritmo para acompanhar o companheiro de equipe.
A situação ficou ainda pior para o australiano quando o seu carro parou na volta 56. Piastri precisou abandonar e o safety car virtual entrou em ação.
Final de prova
Alguns pilotos aproveitaram para trocar de pneus durante a bandeira amarela. Hamilton foi um deles e o heptacampeão mundial voltou colado em Antonelli. Por um detalhe, o britânico saiu dos boxes atrás do italiano, mas fez a ultrapassagem.
A Ferrari mandou Hamilton devolver a posição. A situação dele piorou quando recebeu cinco segundos de punição por não respeitar os limites de velocidade nos boxes.
Por conta disso, o heptacampeão ainda perdeu a quarta posição para Leclerc, que terminou a prova com menos de cinco segundos de diferença.
Classificação final do GP da Hungria
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Ollie Bearman (Haas)
Oscar Piastri, Sergio Pérez e Valtteri Bottas não completaram.