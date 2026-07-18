Lewis Hamilton bate no terceiro treino livre do GP da Bélgica; Bortoleto termina em 9º

Piloto da Ferrari saiu de traseira e atravessou a brita, acertando a traseira no muro. JOHN THYS / AFP

O britânico Lewis Hamilton teve uma forte colisão com seu carro nos minutos finais do terceiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1, na manhã deste sábado (18). A batida na curva 13 do circuito ocorreu nos momentos finais e forçou o acionamento da bandeira amarela no fim da sessão de 60 minutos.

Em quinto lugar na atividade, o piloto da Ferrari saiu de traseira e atravessou a brita, acertando a traseira no muro. Ele chegou a abrir a volta rápida, mas o trajeto não foi concluído em razão do impacto. A suspensão do carro ficou danificada e o heptacampeão pediu desculpas a equipe pelo rádio. "Destruí o carro! Desculpem".

Durante o segundo treino livre no circuito de Spa-Francorchamps, na sexta-feira (17), o francês Pierre Gasly, da Alpine, sofreu um acidente parecido, após perder o controle na brita. O veículo teve a asa traseira destruída com o impacto e a sessão ficou paralisada por mais de dez minutos com bandeira vermelha para remoção dos detritos.

Quem saiu feliz na atividade deste sábado foi o jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que fechou na liderança, com o tempo de 1m45s990. O líder da competição teve disputa acirrada com Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, que chegaram a fazer pressão em alguns momentos do treino.

Bortoleto fecha com o 9º melhor tempo

Paulista está com seis pontos e ocupa o 14º lugar na tabela. JOHN THYS / AFP