Automobilismo

Susto

Lewis Hamilton bate no terceiro treino livre do GP da Bélgica; Bortoleto termina em 9º

"Destruí o carro! Desculpem", disse o piloto inglês à equipe pelo rádio

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Estadão Conteúdo

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