Automobilismo

Fórmula 1
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Leclerc vence corrida caótica em Silverstone, que teve Antonelli sem pontos, acidente de Verstappen e Bortoleto em oitavo

Prova terminou com safety car e George Russell ficou em segundo, mantendo a vice-liderança do campeonato

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Alex Torrealba

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