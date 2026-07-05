Leclerc vence corrida caótica em Silverstone, que teve Antonelli sem pontos, acidente de Verstappen e Bortoleto em oitavo

Depois de três etapas desastrosas para Charles Leclerc, finalmente uma vitória. Neste domingo (5), no Circuito de Silverstone, o monegasco largou bem, contou com a sorte e venceu o caótico Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.
O líder do campeonato segue sendo Kimi Antonelli, que venceu a corrida sprint no sábado (4), e tinha tudo para vencer a prova principal. No entanto, um problema na suspensão fez com que ele perdesse muitas posições, terminando fora da zona de pontuação. O italiano lidera com 25 pontos de vantagem para o segundo colocado.
Max Verstappen terminaria no pódio, mas perdeu o controle do carro no final da corrida e abandonou. George Russell se deu bem e terminou em segundo, mantendo a vice-liderança do mundial de pilotos. Hamilton fechou o pódio.
Destaque para Gabriel Bortoleto, que fez uma corrida sólida e terminou em oitavo. O brasileiro conquistou quatro pontos e voltou a marcar desde a primeira etapa da temporada.
Como foi a corrida
Antonelli largou em primeiro, mas foi engolido pelos dois carros da Ferrari. Leclerc assumiu a liderança e Hamilton foi para segundo. Quem se deu mal foi Oscar Piastri, da McLaren, que quebrou a asa dianteira e precisou parar para trocar, despencando na classificação.
Bortoleto não largou mal, perdendo apenas uma posição, mas se recuperou e se manteve na briga por pontos. Após 10 voltas, o brasileiro já estava em décimo, após ultrapassagem em Carlos Sainz.
A vida de Hamilton não estava fácil, pois tinha a pressão de Antonelli. Para piorar, o britânico foi penalizado em cinco segundos, por um movimento irregular na largada. Não demorou muito tempo para o jovem italiano ultrapassar o veterano.
Na volta 17, Verstappen foi para cima de Russell e fez a ultrapassagem, entrando de vez na briga pelo pódio.
Uma parada e mudanças
A estratégia da corrida para a maioria dos pilotos foi de uma parada para trocar os pneus. Hamilton e Russell pararam juntos, mas o piloto da Ferrari teve que pagar a punição de cinco segundos e perdeu a posição para o mercedista.
Leclerc parou e Antonelli assumiu a liderança de forma provisória. O italiano ficou mais tempo na pista para ter pneus melhores no final da prova.
Na 30ª volta, um duelo de britânicos deixou todo o público em Silverstone de pé. Hamilton foi para cima de Russell e conseguiu a ultrapassagem. No entanto, o piloto da Mercedes deu o troco na sequência e segurou o quarto lugar.
Duas voltas depois, a narrativa entre Hamilton e Russell se repetiu. Notou-se nas arquibancadas uma torcida muito superior ao heptacampeão mundial. A disputa ficou ainda melhor quando ambos chegaram em Verstappen.
Russell tentou passar, mas o holandês segurou. O britânico, porém, precisou trocar os pneus, pois foi constatado um furo. Com isso, a nova disputa foi entre multicampeões.
Caos nas primeiras posições
Antonelli fez sua parada após 35 voltas e retornou à pista com sete segundos de desvantagem em relação ao líder Leclerc. As atenções, no entanto, foram para a disputa entre Hamilton e Verstappen.
Na volta 38, o heptacampeão fez uma bonita ultrapassagem em cima do tetracampeão, levando o público em Silverstone ao delírio.
A corrida teve um safety car virtual por conta de um acidente de Nico Hulkenberg. Alguns pilotos pararam, mas Leclerc se manteve na pista, por opção da Ferrari, já que o piloto sugeriu uma troca de pneus.
Na volta 42, o monegasco teve muita sorte. Antonelli teve um problema na suspensão, parou duas vezes nos boxes e se manteve na pista, buscando pelo menos um ponto. Restando cinco voltas, Verstappen perdeu o controle do carro e foi parar na brita, acionando o safety car.
Não houve a relargada e Hamilton, que decidiu parar, ficou com a terceira posição. Dessa forma, Russell terminou em segundo e o britânico da Ferrari em terceiro.
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