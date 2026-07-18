Kimi Antonelli faz a pole position e Bortoleto fica em oitavo; confira o grid de largada do GP da Bélgica

Antonelli lidera o Mundial de Fórmula 1. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Bélgica. Ele foi o mais rápido na classificação disputada neste sábado (18), em Spa-Francorchamps.

O jovem de 19 anos brilhou no circuito mais longo da temporada (7,004 km). Antonelli liderou a segunda e a terceira sessão de treinos livres, marcando um tempo de 1min44s361.

O holandês Max Verstappen, ajudado pelo vácuo de seu companheiro de Red Bull, Isack Hadjar, terminou três décimos de segundo atrás do italiano e vai completar a primeira fila.

O britânico Lando Norris, da McLaren marcou o terceiro melhor tempo, mas vai largar em 13º porque foi punido com a perda de dez posições no grid devido à troca de motor.

Sendo assim, George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) formarão a segunda fila, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari), quinto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou na oitava posição do grid, depois de passar para o Q3 pela terceira vez nesta temporada.





Ele originalmente marcou o nono melhor tempo, mas foi beneficiado pela punição a Norris. Além disso, Bortoleto superou seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, que largará em 14º.

Embora a vantagem de Antonelli sobre seus rivais tenha sido expressiva, com três décimos à frente de seu perseguidor mais próximo, os cinco pilotos seguintes ficaram dentro de uma margem de dois décimos, uma diferença muito pequena para um circuito tão longo.

Resultado e grid de largada

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m44s361 Max Verstappen (Red Bull) +0s317 George Russell (Mercedes) +0s508 Charles Leclerc (Ferrari) +0s532 Lewis Hamilton (Ferrari) +0s534 Oscar Piastri (McLaren) +0s655 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0s782 Gabriel Bortoleto (Audi) +1s267 Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2 Pierre Gasly (Alpine) - Q2 Franco Colapinto (Alpine) - Q2 Nico Hulkenberg (Audi) - Q2 Lando Norris (McLaren)* +0s440 Carlos Sainz (Williams) - Q2 Oliver Bearman (Haas) - Q2 Alexander Albon (Williams) - Q1 Esteban Ocon (Haas) - Q1 Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1 Sergio Pérez (Cadillac) - Q1 Lance Stroll (Aston Martin)* - Q1 Isack Hadjar (Red Bull)*** - sem tempo no Q3. Fernando Alonso (Aston Martin)** - Q1