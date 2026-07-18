Automobilismo

Spa-Francorchamps

Kimi Antonelli faz a pole position e Bortoleto fica em oitavo; confira o grid de largada do GP da Bélgica

Italiano de 19 anos largará na primeira posição pela sexta vez na carreira

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AFP

Zero Hora

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