Kimi Antonelli faz a pole position e Bortoleto fica em oitavo; confira o grid de largada do GP da Bélgica

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Bélgica. Ele foi o mais rápido na classificação disputada neste sábado (18), em Spa-Francorchamps.
O jovem de 19 anos brilhou no circuito mais longo da temporada (7,004 km). Antonelli liderou a segunda e a terceira sessão de treinos livres, marcando um tempo de 1min44s361.
O holandês Max Verstappen, ajudado pelo vácuo de seu companheiro de Red Bull, Isack Hadjar, terminou três décimos de segundo atrás do italiano e vai completar a primeira fila.
O britânico Lando Norris, da McLaren marcou o terceiro melhor tempo, mas vai largar em 13º porque foi punido com a perda de dez posições no grid devido à troca de motor.
Sendo assim, George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) formarão a segunda fila, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari), quinto.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou na oitava posição do grid, depois de passar para o Q3 pela terceira vez nesta temporada.
Ele originalmente marcou o nono melhor tempo, mas foi beneficiado pela punição a Norris. Além disso, Bortoleto superou seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, que largará em 14º.
Embora a vantagem de Antonelli sobre seus rivais tenha sido expressiva, com três décimos à frente de seu perseguidor mais próximo, os cinco pilotos seguintes ficaram dentro de uma margem de dois décimos, uma diferença muito pequena para um circuito tão longo.
Resultado e grid de largada
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m44s361
- Max Verstappen (Red Bull) +0s317
- George Russell (Mercedes) +0s508
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s532
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s534
- Oscar Piastri (McLaren) +0s655
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0s782
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1s267
- Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2
- Pierre Gasly (Alpine) - Q2
- Franco Colapinto (Alpine) - Q2
- Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
- Lando Norris (McLaren)* +0s440
- Carlos Sainz (Williams) - Q2
- Oliver Bearman (Haas) - Q2
- Alexander Albon (Williams) - Q1
- Esteban Ocon (Haas) - Q1
- Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
- Sergio Pérez (Cadillac) - Q1
- Lance Stroll (Aston Martin)* - Q1
- Isack Hadjar (Red Bull)*** - sem tempo no Q3.
- Fernando Alonso (Aston Martin)** - Q1
*Lando Norris e Lance Stroll foram punidos com a perda de dez posições no grid.
** Fernando Alonso foi punido com a perda de 20 posições no grid.
*** Isack Hadjar foi punido com a perda de 30 posições no grid.