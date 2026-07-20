Kimi Antonelli busca adversário pelo título da Fórmula 1; veja os números

Kimi Antonelli lidera o campeonato de 2026. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A pontuação pode não indicar, mas existe um abismo entre o líder Kimi Antonelli e os demais pilotos da Fórmula 1 em 2026. O italiano de 19 anos passou pelo pior momento na temporada e nem assim teve a primeira posição do campeonato da F1 ameaçada.

A vitória no GP da Bélgica fez com que o prodígio abrisse 45 pontos em relação ao heptacampeão mundial Lewis Hamilton. O britânico de 41 anos pode ser o principal adversário de Antonelli pelo título por conta da experiência e do talento.

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Contudo, a Ferrari ainda não mostrou a consistência necessária para disputar com a Mercedes. Na teoria, o principal rival deveria ser George Russell, companheiro do italiano na equipe alemã. Porém, o britânico também tem sido inconsistente, além de não contar com a sorte.

Quebras do carro e batidas inesperadas, como a do GP da Bélgica, tiraram Russell de provas, deixando pontos importantes pelo caminho. São 50 atrás de Antonelli, com seis vitórias do italiano contra apenas duas do britânico.

Um abismo ao pensar que Russell está em sua oitava temporada, enquanto Antonelli está apenas na segunda.

Restam 12 provas no ano. A próxima será no domingo (26), na Hungria. A última antes das férias de verão que a F1 tradicionalmente realiza.

O italiano tem tudo para começar seu período de descanso com boa vantagem na liderança e sem nenhuma ameaça para a reta final do campeonato.

Números dos primeiros colocados da Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 204 pontos e 6 vitórias Lewis Hamilton (Ferrari) - 159 pontos e 1 vitória George Russell (Mercedes) - 154 pontos e 2 vitórias