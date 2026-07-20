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Kimi Antonelli busca adversário pelo título da Fórmula 1; veja os números

Lewis Hamilton e George Russell surgem como candidatos, mas inconsistência impede ameaça ao italiano

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Alex Torrealba

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