Hamilton lidera segundo treino livre para o GP da Hungria; Bortoleto fica em 11º

Hamilton foi o mais rápido da sexta-feira em Hungaroring. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O segundo treino livre do Grande Prêmio da Hungria, nesta sexta-feira (24), no Circuito de Hungaroring, teve Lewis Hamilton com o melhor tempo. O britânico fez uma volta de 1min18s729, ficando 0,148 décimos a frente do seu companheiro de Ferrari Charles Leclerc.

O atual campeão mundial Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro. Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho do TL1, quando foi sexto colocado. O brasileiro terminou na 11ª posição.

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Apesar disso, Bortoleto ficou a frente do líder do campeonato. Kimi Antonelli, que não participou da primeira atividade, ficou em 13º, enquanto George Russell, seu companheiro de Mercedes, foi o quinto.

No sábado (25) haverá o terceiro treino livre, às 7h30min. A classificação será às 11h. No domingo (26), a corrida está marcada para às 10h.

Assista ao Paddock Gaúcha

Horários e onde assistir ao GP da Hungria

Sábado – 25/7

Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Classificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Domingo – 26/7