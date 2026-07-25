Norris conquistou a 17ª pole da carreira. ATTILA KISBENEDEK / POOL / AFP

O atual campeão da Fórmula 1 reviveu os grandes momentos da temporada e conseguiu a pole position no GP da Hungria. Lando Norris, da McLaren, se aproveitou de um erro de Max Verstappen nos momentos finais do Q3 e conquistou a 17ª pole da carreira.

Lewis Hamilton, que havia garantido a segunda colocação na classificação, foi punido com a perda de três posições no grid por atrapalhar uma tentativa de volta rápida de Oscar Piastri nos segundos finais do treino. Assim, o britânico cai para o quinto lugar, e Charles Leclerc sobe para a segunda posição.

Antonelli, líder do campeonato, também foi punido com perda de posições no grid. Inicialmente, ele herdaria o terceiro posto do piloto da Ferrari. No entanto, a direção de prova também puniu o italiano com a perda de três posições no grid. Assim, ele sai em sétimo na Hungria.

Gabriel Bortoleto não repetiu o desempenho dos últimos treinos classificatórios e ficou distante da zona de pontuação. O brasileiro teve problemas logo no Q1, com uma volta deletada e problemas no carro. E, no Q2, sofreu com a bandeira amarela e teve apenas uma oportunidade para entrar na zona de classificação ao Q3. Ele largará na 14ª posição no grid e precisará de uma boa recuperação no GP para pontuar pela terceira vez consecutiva.

Quem não viveu uma das melhores manhãs foram os pilotos da Mercedes, que tiveram desempenho muito abaixo do esperado. Tanto Kimi Antonelli quanto George Russell não fizeram o melhor tempo em nenhuma das etapas e ficaram distante do pole, diferente do que ocorreu em toda a temporada, sempre com um dos pilotos tomando a dianteira.

Alonso vai ao Q2 pela primeira vez em 2026

No Q1, Lando Norris repetiu o bom desempenho do TL3 e começou disparando com o melhor tempo. O piloto da McLaren rapidamente garantiu a classificação para o Q2, com 1min18s277. O mesmo ocorreu com Max Verstappen, da Red Bull, que sobrou na pista e fez um dos melhores tempos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, enfrentou alguns problemas durante o classificatório. A sua primeira volta foi deletada pela organização da prova por ultrapassar os limites do circuito. O carro apresentou um problema e precisou de ajustes nos boxes antes de fazer uma última tentativa. Apesar das adversidades, o osasquense conseguiu completar a volta e passou com o 10º melhor tempo.

Quem surpreendeu foram os pilotos da Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, que receberam 16 atualizações no veículo em relação ao último GP e conseguiram melhorar consideravelmente em relação a toda temporada. O espanhol conseguiu passar para o Q2 pela primeira vez na temporada com a 16ª posição. O canadense não passou e ficou com a 20ª posição.

Os eliminados no Q1 foram: Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valttieri Bottas (Cadillac) e Sérgio Pérez (Cadillac).

Bortoleto faz treino abaixo do esperado e é eliminado no Q2

Bortoleto ficou apenas com a 14ª colocação. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Em uma manhã bem conturbada, o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar ao Q2 e ficou apenas com a 14ª colocação. O piloto da Audi tinha a possibilidade de garantir a classificação logo no início da etapa, mas uma bandeira amarela provocada por Isack Hadjar, da Red Bull, acabou prejudicando o paulista.

Os eliminados do Q2 foram: Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin)

Veja como ficou o grid de largada no GP da Hungria: