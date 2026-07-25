Automobilismo

Fórmula 1

GP da Hungria: Norris conquista pole no fim; Bortoleto larga em 14º

Hamilton, que seria o segundo colocado, acabou sendo punido após a classificação e perdeu três posições no grid

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Estadão Conteúdo

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