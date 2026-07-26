GP da Hungria hoje: horário e onde assistir

Acontece neste domingo (26) a 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O GP de Hungaroring, na Hungria, acontece a partir das 10h (de Brasília).

E o atual campeão do mundo, o britânico Lando Norris, larga na pole position. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi punido e sai apenas em sétimo. O segundo colocado no Mundial, Lewis Hamilton, também sofreu com advertência, e sai só em quarto.