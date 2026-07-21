"Futuro brilhante": Kimi Antonelli pode se tornar o maior italiano da Fórmula 1? 

Após três corridas sem subir ao lugar mais alto do pódio, Kimi Antonelli retomou o caminho das vitórias na temporada da Fórmula 1.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa a retorno do jovem ao lugar mais alto do pódio e debate se ele caminha para se tornar o maior italiano da Fórmula 1.

Antonelli lidera o Mundial de Fórmula 1. CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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Com seis vitórias na carreira, Antonelli igualou Riccardo Patrese, tornando-se também o segundo italiano com mais conquistas na história. Quem lidera o ranking é Alberto Ascari, campeão da F1 em 1950, ano de fundação da categoria, Ascari possui 13 vitórias na categoria.

No GP da Bélgica, ele atuação consistente do início ao fim e mostrou maturidade para controlar a prova.