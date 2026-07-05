Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao GP da Grã-Bretanha

Os pilotos retornam ao tradicional circuito de Silverstone para a realização da nona etapa da atual temporada da Fórmula 1. A corrida principal do GP da Grã-Bretanha será realizada neste domingo (5), às 11h (de Brasília), na Inglaterra.
O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar da pole position. O brasileiro Gabriel Bortoleto irá arrancar em 11º.
Abaixo, veja como acompanhar a corrida.
GP da Inglaterra
Domingo, 05 de julho
- Corrida: 11h
- Onde assistir: RBS TV, Sportv e Globoplay anunciam a transmissão
Grid de largada:
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s111
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s175
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s347
- George Russell (Mercedes) +0s370
- Isack Hadjar (Red Bull) +0s635
- Lando Norris (McLaren) +0s766
- Max Verstappen (Red Bull) +0s782
- Oscar Piastri (McLaren) +0s921
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s194
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1s605
- Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2
- Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
- Oliver Bearman (Haas) - Q2
- Carlos Sainz (Williams) - Q2
- Pierre Gasly (Alpine) - Q2*
- Alexander Albon (Williams) - Q2
- Esteban Ocon (Haas) - Q1
- Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
- Franco Colapinto (Alpine) - Q1
- Sergio Pérez (Cadillac) - Q1
- Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
- Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
* Pierre Gasly havia terminado em 12º, mas foi penalizado com a perda de três posições no grid por obstrução durante a qualificação.
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