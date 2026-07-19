Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao GP da Bélgica

Kimi Antonelli largará na primeira posição. John Thys / AFP

O Grande Prêmio da Bélgica será disputado neste domingo (19), a partir das 10h, no circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot. Será a 10ª corrida desta temporada da Fórmula 1.

O italiano Kimi Antoneli lidera o Mundial com 25 pontos de diferença e largará na primeira posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, começará a prova em oitavo.

Na última etapa, Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória no Circuito de Silverstone. George Russell se deu bem e terminou em segundo, mantendo a vice-liderança do mundial de pilotos. Hamilton fechou o pódio.

Onde assistir ao Grande Prêmio da Bélgica

Domingo – 19/07

Corrida: 10h (TV Globo / SporTV3 / Globoplay / F1TV)

O que esperar da corrida?

Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, ele vai largar na pole position. Nas últimas semanas, o italiano viu os rivais se aproximarem.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.