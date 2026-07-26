F1: veja a classificação dos pilotos atualizada após o GP da Hungria

Italiano Kimi Antonelli soma 219 pts. Foto por ANDREJ ISAKOVIC / / AFP

Kimi Antonelli, da Mercedes, segue como líder do campeonato mundial de Fórnula 1 e ampliou a vantagem após o GP da Hungria. O italiano chegou em terceiro, mas à frente dos principais concorrentes ao título.

Confira abaixo a classificação atualizada dos pilotos em 2026 e um resumo da temporada até aqui.

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Fórmula 1 2026: classificação do campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) 219 pts Lewis Hamilton (Ferrari) 169 pts George Russell (Mercedes) 160 pts Charles Leclerc (Ferrari) 138 pts Lando Norris (McLaren) 128 pts Max Verstappen (Red Bull) 109 pts Oscar Piastri (McLaren) 92 pts Isack Hadjar (Red Bull) 68 pts Liam Lawson (Racing Bulls) 43 pts Pierre Gasly (Alpine) 42 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) 23 pts Franco Colapinto (Alpine) 19 pts Oliver Bearman (Haas) 18 pts Gabriel Bortoleto (Audi) 10 pts Carlos Sainz (Williams) 6 pts Alexander Albon (Williams) 5 pts Esteban Ocon (Haas) 3 pts Fernando Alonso (Aston Martin) 1 pt Nico Hulkenberg (Audi) 1 pt

* Ainda não pontuaram: Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac) e Lance Stroll (Aston Martin).

Fique por dentro da temporada 2026

GP da Austrália (8/3)

Russell abriu a temporada de 2026 com vitória, com direito a uma dobradinha da Mercedes no pódio: Antonelli ficou em segundo. Leclerc ficou em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua estreia na Audi, terminou em nono e garantiu os primeiros pontos da equipe na F1.

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GP da China (15/3)

O Grande Prêmio rendeu a primeira vitória a Antonelli, de 19 anos, na Fórmula 1. Russell ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Foi o primeiro pódio do britânico desde que se juntou à Ferrari.

Bortoleto não conseguiu largar devido a problemas técnicos.

GP do Japão (29/3)

Antonelli voltou a vencer, desta vez no Japão, e garantiu a liderança do campeonato. Aos 19 anos e sete meses de idade, ele se tornou o mais jovem piloto a liderar a temporada da Fórmula 1 em todos os tempos.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. Bortoleto chegou na 13ª posição.

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GP de Miami (3/5)

As cinco semanas sem corrida parecem ter feito bem para a Fórmula 1 de 2026. Com mais equilíbrio entre as equipes, a Mercedes foi a vencedora do Grande Prêmio de Miami.

Lando Norris foi o segundo colocado e mostrou que a McLaren está mais adaptada ao novo regulamento. Oscar Piastri, na última volta, passou Chales Leclerc e fechou o pódio.

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GP do Mônaco (7/6)

Kimi Antonelli liderou de ponta a ponta na pista de Monte Carlo e levou o movimentado Grande Prêmio de Mônaco. Completaram o pódio Lewis Hamilton, da Ferrari, e Isack Hadjar, da Red Bull.

A corrida somou sete atletas que não completaram a prova e seis abandonos. Além disso, o GP precisou ser paralisado e uma nova relargada foi feita. Gabriel Bortoleto ficou na 12ª posição após superar problemas iniciais.

GP de Barcelona (14/6)

Apesar de George Russell largar em primeiro, foi Lewis Hamilton que cruzou a linha de chegada em primeiro. O piloto da Ferrari fez uma boa estratégia e contou com a sorte de um safety car virtual para fazer o pit stop e voltar na liderança.

Kimi Antonelli estava em segundo, mas teve um problema mecânico e abandonou a prova no final. Russell terminou em segundo e Lando Norris foi o terceiro.

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GP da Áustria (28/6)

George Russell largou em primeiro e terminou o Grande Prêmio da Áustria como vencedor. Max Verstappen e Kimi Antonelli fecharam o pódio.

O resultado deixou Russell na vice-liderança do campeonato de pilotos, que segue tendo Antonelli como líder.

GP da Grã-Bretanha (5/7)

Uma corrida caótica e que terminou com a má fase de Charles Leclerc. O piloto da Ferrari venceu após dois anos. Antonelli teve problemas na suspensão e não pontuou.

O pódio foi completo por dois britânicos: Russell e Hamilton, que estão disputando a segunda posição no mundial de pilotos.

GP da Bélgica (19/7)

Confirmando o favoritismo da Mercedes, Kimi Antonelli venceu de novo, dessa vez na Bélgica. Ainda que Leclerc tenha mantido um bom ritmo de corrida e ameaçado a liderança do italiano, prevaleceu o bom momento de Antonelli.

O pódio foi completado pelo monegasco da scuderia italiana e por Max Verstappen. Hamilton chegou em quarto e assumiu a vice-liderança do campeonato, aproveitando-se de abandono de George Russell.

O brasileiro Gabriel Bortoletto pontuou novamente, ao chegar em oitavo.

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GP da Hungria (26/7)

Lando Norris venceu pela primeira vez como campeão mundial da Fórmula 1. Em Hungarirng, ele chegou na frente de Max Verstappen e Kimi Antonelli.

A Ferrari ficou fora do pódio e o italiano de 19 anos abriu 50 pontos de vantagem no campeonato. Gabriel Bortoleto ficou muito próximo dos pontos, terminando em 11º.

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