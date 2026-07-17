F1: Antonelli lidera segundo treino na Bélgica, marcado por forte acidente de Pierre Gasly 

Kimi Antonelli foi o mais rápido no TL2. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Andrea Kimi Antonelli respondeu rapidamente ao desempenho discreto da Mercedes no primeiro treino livre e terminou a sexta-feira (17) como o piloto mais rápido do GP da Bélgica de Fórmula 1.

No TL2, disputado em Spa Francorchamps, o líder do Mundial cravou 1min45s944 e foi o único a baixar da marca de 1min46s, superando Lando Norris por 0s190. Max Verstappen completou o top 3.

Leia Mais Três motivos para acompanhar o GP da Bélgica de F1

Depois de fechar o TL1 apenas na sexta colocação, Antonelli assumiu o protagonismo da segunda sessão. O italiano colocou a Mercedes na liderança ainda na primeira metade da atividade e consolidou a ponta quando os pilotos passaram a utilizar os pneus macios, registrando uma volta inalcançável para os adversários.

Antonelli lidera o Campeonato Mundial de F1. JOHN THYS / AFP

Mais rápidos

Norris apareceu como principal perseguidor do piloto da Mercedes, enquanto Verstappen, que havia liderado o treino da manhã, terminou em terceiro.

Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaram os cinco primeiros colocados, com Oscar Piastri fechando a sexta posição após superar problemas no carro que limitaram sua participação no início da atividade.

Leia Mais Campeonato aberto e com três candidatos ao título: veja como está o cenário atual da Fórmula 1

Interrupções

A sessão foi interrompida duas vezes por bandeiras vermelhas. A primeira ocorreu nos minutos iniciais, para a retirada de brita espalhada na pista após escapadas de alguns pilotos.

Já a segunda foi provocada pelo forte acidente de Pierre Gasly na curva 13. O francês perdeu o controle da Alpine, bateu com violência e danificou a traseira do carro, mas conseguiu deixar o cockpit sem ferimentos.

A paralisação aconteceu a menos de 15 minutos da bandeirada e comprometeu os trabalhos finais das equipes. Quando o treino foi retomado, restavam apenas dois minutos no cronômetro, tempo insuficiente para novas voltas rápidas. Assim, os pilotos aproveitaram a oportunidade para realizar testes de largada e coletar dados para a corrida.

Em dificuldade

Entre os destaques do dia, George Russell voltou a enfrentar dificuldades para acompanhar o ritmo do companheiro de Mercedes e terminou apenas na oitava colocação.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia figurado entre os dez melhores no TL1, encerrou o segundo treino em 13º lugar, após uma sessão menos competitiva com a Audi.

A Fórmula 1 retorna à pista neste sábado para o terceiro treino livre, antes da sessão de classificação que definirá o grid de largada do GP da Bélgica.

Resultados do TL2