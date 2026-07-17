Automobilismo

Fórmula 1

F1: Antonelli lidera segundo treino na Bélgica, marcado por forte acidente de Pierre Gasly 

Décima etapa do circuito mundial ocorre no circuito Spa Francorchamps

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Estadão Conteúdo

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