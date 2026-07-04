Antonelli desbanca a Ferrari e vence corrida sprint do GP da Grã-Bretanha; Bortoleto é o 14º

Em uma corrida com um início frenético, a Mercedes voltou a mostrar a sua força no Circuito de Silverstone na corrida sprint do GP da Grã-Bretanha, realizado na manhã deste sábado (4).
Kimi Antonelli superou o pole Lewis Hamilton a partir da metade da prova e venceu a disputa. O heptacampeão finalizou a prova curta em segundo lugar com Lando Norris, da McLaren, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto completou em 14º lugar.
Com o primeiro lugar, Antonelli estragou a festa da torcida que esperava ver um piloto britânico como vencedor. No pódio, pelo menos, Hamilton (2º) e Norris (3º) amenizaram a decepção dos fãs que fizeram muita festa antes da largada.
O primeiro lugar melhora ainda mais a condição do líder do Mundial. Antonelli ganhou oito pontos pela vitória e agora contabiliza 179. George Russell, seu companheiro de equipe, e quarto colocado na corrida realizada neste sábado, é o segundo colocado na tabela com 136.
O início de prova em Silverstone foi bastante disputado. Norris pulou da sexta para terceira posição, ultrapassou Kimi Antonelli antes da primeira volta, mas levou o troco do italiano da Mercedes, que recuperou a segunda posição e seguiu na cola do líder Lewis Hamilton.
O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom início, perdeu cinco posições logo na saída e caiu do 12º lugar para o 16º posto complicando sensivelmente a sua participação na prova.
No pelotão de frente, ao final de cinco voltas, o heptacampeão se manteve na ponta seguido por Antonelli com Lando Norris em terceiro, Max Verstappen em quarto, George Russell em quinto, Charles Leclerc logo atrás. Oscar Piastri e Liam Lawson fechavam o Top 8 da corrida em Silverstone.
A partir da metade da prova, na oitava volta, a briga pela liderança passou a ser mais acirrada. Antonelli apostou na maior potência do seu motor e ultrapassou Lewis Hamilton. A Mercedes também respondeu com George Russell, que superou Max Verstappen, ganhou a quarta posição e passou a ameaçar Norris.
A Audi de Bortoleto não conseguiu fazer frente aos rivais e seguiu no pelotão intermediário da corrida sprint. O brasileiro apresentou problemas e finalizou a prova na 14ª colocação.
A sprint terminou, mas o dia de trabalho continua na Fórmula 1. Os pilotos retornam ao circuito de Silverstone ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para a disputa do treino classificatório para o GP da Inglaterra. A corrida principal ocorre neste domingo (5), às 11h.
Veja o resultado da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha:
- 1.º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 26s12
- 2.º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +2s745
- 3.º Lando Norris (ING/McLaren), +9s783
- 4.º George Russell (ING/Mercedes), +10s639
- 5.º Charles Leclerc (MON/Ferrari), +126s620
- 6.º Max Verstappen (HOL/Red Bull), +16s650
- 7.º Oscar Piastri (AUS/McLaren), +17s551
- 8.º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +30s233
- 9.º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +30s953
- 10.º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls) +35s110
- 11.º Pierre Gasly (FRA/Alpine), +40s273
- 12.º Franco Colapinto (ARG/Alpine), +41s026
- 13.º Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +41s650
- 14.º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), +42s499
- 15.º Oliver Bearman (ING/Haas), +45s784
- 16.º Esteban Ocon (FRA/Haas), +49s810
- 17.º Carlos Sainz (ESP/Williams), +50s379
- 18.º Alexander Albon (TAI/Williams), +50s757
- 19.º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), +1min15s117
- 20.º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s872
- 21.º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta
- 22.º Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a uma volta