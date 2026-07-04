Antonelli desbanca a Ferrari e vence corrida sprint do GP da Grã-Bretanha; Bortoleto é o 14º

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Antonelli (E) venceu duelo com Hamilton (D). BEN STANSALL / AFP

Em uma corrida com um início frenético, a Mercedes voltou a mostrar a sua força no Circuito de Silverstone na corrida sprint do GP da Grã-Bretanha, realizado na manhã deste sábado (4).

Kimi Antonelli superou o pole Lewis Hamilton a partir da metade da prova e venceu a disputa. O heptacampeão finalizou a prova curta em segundo lugar com Lando Norris, da McLaren, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto completou em 14º lugar.

Com o primeiro lugar, Antonelli estragou a festa da torcida que esperava ver um piloto britânico como vencedor. No pódio, pelo menos, Hamilton (2º) e Norris (3º) amenizaram a decepção dos fãs que fizeram muita festa antes da largada.

O primeiro lugar melhora ainda mais a condição do líder do Mundial. Antonelli ganhou oito pontos pela vitória e agora contabiliza 179. George Russell, seu companheiro de equipe, e quarto colocado na corrida realizada neste sábado, é o segundo colocado na tabela com 136.

O início de prova em Silverstone foi bastante disputado. Norris pulou da sexta para terceira posição, ultrapassou Kimi Antonelli antes da primeira volta, mas levou o troco do italiano da Mercedes, que recuperou a segunda posição e seguiu na cola do líder Lewis Hamilton.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom início, perdeu cinco posições logo na saída e caiu do 12º lugar para o 16º posto complicando sensivelmente a sua participação na prova.

No pelotão de frente, ao final de cinco voltas, o heptacampeão se manteve na ponta seguido por Antonelli com Lando Norris em terceiro, Max Verstappen em quarto, George Russell em quinto, Charles Leclerc logo atrás. Oscar Piastri e Liam Lawson fechavam o Top 8 da corrida em Silverstone.

A partir da metade da prova, na oitava volta, a briga pela liderança passou a ser mais acirrada. Antonelli apostou na maior potência do seu motor e ultrapassou Lewis Hamilton. A Mercedes também respondeu com George Russell, que superou Max Verstappen, ganhou a quarta posição e passou a ameaçar Norris.

A Audi de Bortoleto não conseguiu fazer frente aos rivais e seguiu no pelotão intermediário da corrida sprint. O brasileiro apresentou problemas e finalizou a prova na 14ª colocação.

A sprint terminou, mas o dia de trabalho continua na Fórmula 1. Os pilotos retornam ao circuito de Silverstone ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para a disputa do treino classificatório para o GP da Inglaterra. A corrida principal ocorre neste domingo (5), às 11h.

Veja o resultado da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha:

BEN STANSALL / AFP