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Classificação dos pilotos no Campeonato Mundial de Fórmula 1 após o GP da Grã-Bretanha; confira

Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a disputa

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