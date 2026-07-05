Classificação dos pilotos no Campeonato Mundial de Fórmula 1 após o GP da Grã-Bretanha; confira

Kimi Antonelli, da Mercedes, segue como líder do campeonato, mesmo após o GP da Grã-Bretanha sem pontos. Charles Leclerc venceu a prova, mas George Russell celebrou o segundo lugar, que o deixou mais próximo do italiano.
Confira abaixo a classificação atualizada dos pilotos em 2026 e um resumo da temporada até aqui.
Fórmula 1 2026: classificação do campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) 179 pts
- George Russell (Mercedes) 154 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) 147 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) 108 pts
- Lando Norris (McLaren) 97 pts
- Oscar Piastri (McLaren) 82 pts
- Max Verstappen (Red Bull) 76 pts
- Isack Hadjar (Red Bull) 52 pts
- Pierre Gasly (Alpine) 42 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) 39 pts
- Franco Colapinto (Alpine) 21 pts
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 20 pts
- Oliver Bearman (Haas) 18 pts
- Carlos Sainz (Williams) 6 pts
- Gabriel Bortoleto (Audi) 6 pts
- Alexander Albon (Williams) 5 pts
- Esteban Ocon (Haas) 3 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) 1 pt
* Ainda não pontuaram: Nico Hulkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac) e Lance Stroll (Aston Martin).
Fique por dentro da temporada 2026
GP da Austrália (8/3)
Russell abriu a temporada de 2026 com vitória, com direito a uma dobradinha da Mercedes no pódio: Antonelli ficou em segundo. Leclerc ficou em terceiro.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua estreia na Audi, terminou em nono e garantiu os primeiros pontos da equipe na F1.
GP da China (15/3)
O Grande Prêmio rendeu a primeira vitória a Antonelli, de 19 anos, na Fórmula 1. Russell ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Foi o primeiro pódio do britânico desde que se juntou à Ferrari.
Bortoleto não conseguiu largar devido a problemas técnicos.
GP do Japão (29/3)
Antonelli voltou a vencer, desta vez no Japão, e garantiu a liderança do campeonato. Aos 19 anos e sete meses de idade, ele se tornou o mais jovem piloto a liderar a temporada da Fórmula 1 em todos os tempos.
Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. Bortoleto chegou na 13ª posição.
GP de Miami (3/5)
As cinco semanas sem corrida parecem ter feito bem para a Fórmula 1 de 2026. Com mais equilíbrio entre as equipes, a Mercedes foi a vencedora do Grande Prêmio de Miami.
Lando Norris foi o segundo colocado e mostrou que a McLaren está mais adaptada ao novo regulamento. Oscar Piastri, na última volta, passou Chales Leclerc e fechou o pódio.
GP do Mônaco (7/6)
Kimi Antonelli liderou de ponta a ponta na pista de Monte Carlo e levou o movimentado Grande Prêmio de Mônaco. Completaram o pódio Lewis Hamilton, da Ferrari, e Isack Hadjar, da Red Bull.
A corrida somou sete atletas que não completaram a prova e seis abandonos. Além disso, o GP precisou ser paralisado e uma nova relargada foi feita. Gabriel Bortoleto ficou na 12ª posição após superar problemas iniciais.
GP de Barcelona (14/6)
Apesar de George Russell largar em primeiro, foi Lewis Hamilton que cruzou a linha de chegada em primeiro. O piloto da Ferrari fez uma boa estratégia e contou com a sorte de um safety car virtual para fazer o pit stop e voltar na liderança.
Kimi Antonelli estava em segundo, mas teve um problema mecânico e abandonou a prova no final. Russell terminou em segundo e Lando Norris foi o terceiro.
GP da Áustria (28/6)
George Russell largou em primeiro e terminou o Grande Prêmio da Áustria como vencedor. Max Verstappen e Kimi Antonelli fecharam o pódio.
O resultado deixou Russell na vice-liderança do campeonato de pilotos, que segue tendo Antonelli como líder.
GP da Grã-Bretanha (5/7)
Uma corrida caótica e que terminou com a má fase de Charles Leclerc. O piloto da Ferrari venceu após dois anos. Antonelli teve problemas na suspensão e não pontuou.
O pódio foi completo por dois britânicos: Russell e Hamilton, que estão disputando a segunda posição no mundial de pilotos.
Próximas corridas da Fórmula 1
- 17 a 19 de julho - Bélgica
- 24 a 26 de julho - Hungria
- 21 a 23 de agosto - Holanda
- 4 a 6 de setembro - Itália
- 11 a 13 de setembro - Madri
- 25 a 27 de setembro - Azerbaijão
- 9 a 11 de outubro - Singapura
- 23 a 25 de outubro - EUA
- 30 de outubro a 1º de novembro - México
- 6 a 8 de novembro - São Paulo
- 19 a 21 de novembro - Las Vegas
- 27 a 29 de novembro - Catar
- 4 a 6 de dezembro - Abu Dhabi
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