Classificação da Fórmula 1: horário e onde asisstir ao treino classificatório do GP da Bélgica

Charles Leclerc, da Ferrari, em Spa-Francorchamps. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Depois de dois treinos livres nesta sexta-feira (17), os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista do circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot, no sábado (18) para mais uma sessão livre, às 7h30min, e para o treino classificatório, às 11h, para o Grande Prêmio da Bélgica.

Confira abaixo como acompanhar as atividades.

Grande Prêmio da Bélgica

Sábado – 18/07

Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Treino classificatório: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Domingo – 19/07

Corrida: 10h (TV Globo / SporTV3 / Globoplay / F1TV)

O que esperar da corrida?

Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.