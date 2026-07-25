Classificação da F1 hoje: horário e onde assistir ao treino classificatório do GP da Hungria

A Fórmula 1 chega a 11ª etapa da temporada 2026 neste final de semana. O Grande Prêmio da Hungria ocorre no domingo (26), às 10h (de Brasília).
A classificação para a corrida principal acontece neste sábado (25), às 11h. Antes disto, os pilotos ainda tem mais um treino livre no Circuito de Hungaroring, a partir das 7h30min.
Confira como acompanhar abaixo.
Horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria
Sábado – 25/7
- Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
- Classificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
Domingo – 26/7
- Corrida: 10h (RBS TV / SporTV3 / Globoplay / F1TV)
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