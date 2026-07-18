Classificação da F1 hoje: horário e onde assistir ao treino classificatório do GP da Bélgica

Os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista do circuito de Spa-Francorchamps para o treino classificatório da corrida do Grande Prêmio da Bélgica às 11h deste sábado (18).
Confira abaixo como acompanhar.
Grande Prêmio da Bélgica
Sábado – 18/07
- Classificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
Domingo – 19/07
- Corrida: 10h (TV Globo / SporTV3 / Globoplay / F1TV)
O que esperar da corrida?
Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.
O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar