Automobilismo

Paddock Gaúcha
Notícia

Caos na Fórmula 1: por que o GP da Grã-Bretanha foi o mais polêmico do ano? Ouça o podcast

A prova no tradicional circuito de Silvertone teve acidentes, intervenções do Safety Car e decisões que seguem gerando debate

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