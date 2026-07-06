Caos na Fórmula 1: por que o GP da Grã-Bretanha foi o mais polêmico do ano? Ouça o podcast

O Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2026 foi um prato cheio para quem gosta do caos. O novo episódio do Paddock Gaúcha conta por que esta foi a corrida mais polêmica do ano.
A prova no tradicional circuito de Silvertone teve acidentes, intervenções do Safety Car, estratégias controversas, disputas intensas e decisões que seguem gerando debate.
A vitória ficou com Charles Leclerc, que encerro uma seca de quase dois anos e garantiu o 250º triunfo da Ferrari na Fórmula 1.
A batida de Max Verstappen nas voltas finais provocou a entrada do Safety Car, e a prova terminou com bandeira amarela após um erro de software da FIA indicar, de forma equivocada, que a relargada aconteceria na última volta.
No podcast, analisamos os bastidores da decisão, o impacto no campeonato e por que o fim de semana em Silverstone reacendeu o debate sobre as regras da Fórmula 1.
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
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