Campeonato aberto e com três candidatos ao título: veja como está o cenário atual da Fórmula 1

A Fórmula 1 vai se aproximando da metade da temporada e o desenho do campeonato aponta que há três candidatos ao título mundial em 2026. Após nove etapas disputadas, Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes, são os dois primeiros colocados.
Nas últimas corridas entrou em cena o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Com a Ferrari, ele encostou nos líderes e se tornou candidato a mais um título na carreira.
Ainda restam 13 provas, sendo a próxima em Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, neste domingo (19), às 10h (de Brasília). A diferença de Antonelli para o segundo colocado é de 25 pontos, enquanto para o terceiro é de 33.
O jovem italiano de 19 anos não vence há três etapas — em Mônaco — e ainda viu os concorrentes ganharem uma cada para encostar na liderança.
Ainda existe o fator pressão, que pode jogar contra Antonelli e Russell. A Mercedes tem o carro da temporada, mas é um dos menos confiáveis, pois já teve alguns problemas mecânicos que prejudicaram os pilotos.
Por outro lado, Hamilton entra na disputa como uma "azarão". Porém, a experiência de sete títulos conquistados por ser favorável em uma eventual briga acirrada pelo título de 2026.
Etapas que faltam para a F1 em 2026
- Bélgica - 19/7
- Hungria - 26/7
- Holanda - 23/8
- Itália - 6/9
- Espanha - 13/9
- Azerbaijão - 26/9
- Singapura - 11/10
- Estados Unidos (Austin) - 25/10
- México - 1/11
- Brasil - 8/11
- Estados Unidos (Las Vegas) - 22/11
- Catar - 29/11
- Emirados Árabes Unidos - 6/12
O que esperar do GP da Bélgica?
Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.
O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.
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