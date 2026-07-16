Campeonato aberto e com três candidatos ao título: veja como está o cenário atual da Fórmula 1

Candidatos ao título da temporada 2026 da F1. Montagem com fotos de ANDREJ ISAKOVIC e JOHN THYS / AFP

A Fórmula 1 vai se aproximando da metade da temporada e o desenho do campeonato aponta que há três candidatos ao título mundial em 2026. Após nove etapas disputadas, Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes, são os dois primeiros colocados.

Nas últimas corridas entrou em cena o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Com a Ferrari, ele encostou nos líderes e se tornou candidato a mais um título na carreira.

Ainda restam 13 provas, sendo a próxima em Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, neste domingo (19), às 10h (de Brasília). A diferença de Antonelli para o segundo colocado é de 25 pontos, enquanto para o terceiro é de 33.

O jovem italiano de 19 anos não vence há três etapas — em Mônaco — e ainda viu os concorrentes ganharem uma cada para encostar na liderança.

Ainda existe o fator pressão, que pode jogar contra Antonelli e Russell. A Mercedes tem o carro da temporada, mas é um dos menos confiáveis, pois já teve alguns problemas mecânicos que prejudicaram os pilotos.

Por outro lado, Hamilton entra na disputa como uma "azarão". Porém, a experiência de sete títulos conquistados por ser favorável em uma eventual briga acirrada pelo título de 2026.

Etapas que faltam para a F1 em 2026

Bélgica - 19/7

Hungria - 26/7

Holanda - 23/8

Itália - 6/9

Espanha - 13/9

Azerbaijão - 26/9

Singapura - 11/10

Estados Unidos (Austin) - 25/10

México - 1/11

Brasil - 8/11

Estados Unidos (Las Vegas) - 22/11

Catar - 29/11

Emirados Árabes Unidos - 6/12

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O que esperar do GP da Bélgica?

Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.