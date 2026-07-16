"As pessoas não têm conhecimento nenhum do Rubinho": ex-piloto da Fórmula 1 é entrevistado no RivoTalks

Rubens Barrichello é um dos nomes mais emblemáticos do automobilismo mundial, consagrado por sua longa trajetória na Fórmula 1 e, mais recentemente, por suas conquistas e longevidade na Stock Car. Cria de Interlagos, o paulista carrega consigo décadas de histórias e recordes nas pistas mais velozes do planeta. Nesta semana, ele é o entrevistado do programa RivoTalks, de RivoNews e GZH.

No papo, o piloto abriu o jogo sobre os bastidores da sua carreira, revelando detalhes de sua sensibilidade, sua ligação espiritualizada com o esporte e os desafios de lidar com a pressão externa ao longo de sua trajetória.

— As pessoas não têm conhecimento nenhum do Rubinho. Eu vivi dentro de um movimento que tudo era muito corta daqui, corta de lá, faz dali, porque não tem tempo. Então, você acaba não passando as suas ideias.

Rubens Barrichello é o entrevistado desta semana do RivoTalks. RivoTalks via Youtube / Reprodução

Ao longo do programa, o piloto também comentou um episódio marcante de sua carreira. A saída da Ferrari, em 2005, sacramentada no GP de Indianápolis, após uma promessa não entregue de sua equipe:

— Foi falado uma coisa para mim que não foi cumprida. E quando eu chego no box, e meu engenheiro chora, (foi) que eu decidi que eu não queria mais para a minha vida.

Confira a entrevista completa no YouTube de GZH e RivoNews.