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"As pessoas não têm conhecimento nenhum do Rubinho": ex-piloto da Fórmula 1 é entrevistado no RivoTalks

Em entrevista, Rubens Barrichello reflete sobre sua trajetória de superação e os bastidores do esporte em que se destacou ao longo da vida

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