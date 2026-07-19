Automobilismo

Spa-Francorchamps
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Antonelli vence GP da Bélgica e amplia liderança no Mundial de Fórmula 1; Bortoleto é 8º

Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o pódio

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AFP

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