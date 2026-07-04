Kimi Antonelli mostrou superioridade na classificação no Circuito de Silvertone. PETER POWELL / POOL / AFP

Pouco tempo depois de vencer a corrida sprint, Kimi Antonelli foi o mais rápido também na classificação para o GP da Grã-Bretanha. Em uma disputa acirrada com a Ferrari, o piloto da Mercedes e líder do campeonato conseguiu ser o mais rápido, fez o tempo de 1min28s111 e vai largar no posto nobre do grid.

O segundo lugar e o terceiro lugar ficaram com a escuderia italiana: Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.

Além de segurar a pressão da Ferrari, Antonelli também deixou o companheiro de equipe para trás. George Russell ficou com a quarta colocação.

O italiano ainda jogou um novo balde de água fria nos torcedores que lotaram as arquibancadas do circuito de Silverstone e esperavam ver um piloto britânico conquistando a pole para o GP deste de domingo.

Atual campeão da Fórmula 1, Lando Norris, da McLaren, fez o sexto melhor tempo. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 11º lugar.

Com o grid definido, os pilotos retornam ao tradicional circuito de Silverstone neste domingo (5) para a disputa da corrida principal, válida pela nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A prova ocorre às 11h (horário de Brasília).

Grid de largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1: