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Fórmula 1: líder do campeonato, Antonelli faz a pole do GP da Grã-Bretanha

Piloto da Mercedes será seguido pelas Ferraris de Charles LeClerc e Lewis Hamilton no grid 

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