“A liderança da Fórmula 1 ainda vai trocar algumas vezes”: podcast analisa a perseguição a Kimi Antonelli 

Antonelli busca voltar a vencer. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.

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Antonelli está há três corridas sem vencer. Ele viu Lewis Hamilton, o colega George Russell e, agora, Charles Leclerc vencerem os GPs de Barcelona-Catalunha, Áustria e Grã-Bretanha.

Para piorar, viu sua vantagem de 40 pontos na liderança do campeonato, sobre Russell, cair para 25. Antonelli lidera o campeonato com 179 pontos, seguido pelo seu companheiro de Mercedes, com 154.

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.