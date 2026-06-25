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Três motivos para assistir ao GP da Áustria de Fórmula 1

Corrida promete equilíbrio, traz boas recordações a Gabriel Bortoleto e não coincide com nenhum jogo da Copa do Mundo

Alex Torrealba

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