Três motivos para assistir ao GP da Áustria de Fórmula 1

A oitava etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 ocorre neste domingo (28), às 10h (de Brasília), na Áustria. A corrida promete ser equilibrada, traz boas recordações ao piloto brasileiro na categoria e, principalmente, não coincide com nenhum jogo da Copa do Mundo.
Zero Hora elencou três motivos para assistir ao Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg.
Começar o domingo de Copa
Para os fãs de automobilismo e futebol, o domingo será proveitoso. O dia começa com a corrida, às 10h, e terá no meio da tarde o início da fase decisiva da Copa do Mundo de 2026.
O plano, portanto, é acompanhar a corrida, almoçar com a família e depois assistir ao duelo entre África do Sul e Canadá, pela fase de 16 avos de final.
Equilíbrio na disputa
Na pista, a expectativa é de uma corrida parelha. O domínio da Mercedes foi quebrado no GP de Barcelona, com a vitória de Lewis Hamilton, da Ferrari.
Este foi um indício de melhora da equipe italiana, que aparece como principal adversária da Mercedes. Ademais, a Red Bull pode vir forte na Áustria, pois estará correndo em casa e Max Verstappen costuma ir bem nesse circuito.
Outra possibilidade é a McLaren desempenhar de forma positiva no Red Bull Ring. Em 2025, a equipe britânica fez uma dobradinha. Dessa forma, o GP da Áustria pode ter quatro escuderias brigando pela vitória.
Pista marcante para Bortoleto
A corrida austríaca traz boas lembranças para Gabriel Bortoleto. Em 2025, ele marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1. Ainda pela Sauber, o brasileiro chegou em oitavo e conquistou quatro pontos.
Agora pela Audi, Bortoleto pode reencontrar o caminho da pontuação justamente nesse circuito. Na atual temporada, ele tem apenas dois pontos, conquistados na primeira etapa, na Austrália.
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Veja os horários do GP da Áustria
Sexta-feira, 26 de junho
- Treino livre 1: 8h30min - Sportv 3 e Globoplay
Treino livre 2: 12h - Sportv 3 e Globoplay
Sábado, 27 de junho
- Treino livre 3: 7h30min - Sportv 3 e Globoplay
Classificação: 11h - Sportv 3 e Globoplay
Domingo, 28 de junho
- Corrida: 10h - RBS TV, Sportv 3 e Globoplay
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