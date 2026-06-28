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Russell vence o GP da Áustria e reassume a vice-liderança no campeonato da Fórmula 1; Bortoleto é 11º

Britânico da Mercedes aproveitou resultado ruim de Hamilton para subir na tabela; Verstappen e Antonelli fecharam o pódio

Alex Torrealba

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