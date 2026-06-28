Russell vence o GP da Áustria e reassume a vice-liderança no campeonato da Fórmula 1; Bortoleto é 11º

Após algumas corridas andando atrás de Kimi Antonelli, George Russell deu uma resposta na disputa interna da Mercedes. Neste domingo (28), o britânico largou em primeiro, venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 e assumiu a segunda posição no campeonato de pilotos. Max Verstappen terminou em segundo e teve seu melhor resultado na temporada.
Mesmo com problemas ao longo da corrida, Antonelli fechou o pódio. A vantagem do italiano é de 40 pontos em relação ao segundo colocado.
Lewis Hamilton, que era o segundo no campeonato, terminou a prova no Red Bull Ring, em Spielberg, em quinto. O brasileiro Gabriel Bortoleto andou bem e ficou muito próximo da zona de pontuação, terminando em 11º.
Largada com boas disputas
A largada foi limpa e sem problemas para o líder Russell. Ele soube segurar os dois carros da Ferrari e abriu boa vantagem já na segunda volta. Por outro lado, seu companheiro Antonelli sofreu para ficar na pista.
O italiano escapou em alguns momentos, até passou Leclerc, mas precisou devolver posição. Hamilton mostrou que vive um momento melhor do que o companheiro de Ferrari, ultrapassou e abriu vantagem na segunda posição.
O grande destaque, no entanto, foi Verstappen. O holandês ganhou duas posições e assumiu a terceira posição.
Disputa de campeões
Na volta 11, o tetracampeão Verstappen chegou no heptacampeão Hamilton. Relembrando as excepcionais disputas de 2021, os dois travaram uma batalha de alto nível pela segunda posição.
O holandês passou na curva três, mas não segurou o britânico na curva seguinte. Na tentativa de uma nova ultrapassagem, Verstappen não conseguiu e parou numa defesa dura de Hamilton.
A primeira disputa acabou com vantagem para o piloto da Ferrari, que fez sua parada na sequência. Na volta 22, ambos com pneus novos, ocorreu o segundo encontro.
O roteiro ia se repetindo, com Verstappen passando e Hamilton repassando. No entanto, o holandês mostrou a força da sua Red Bull, assumiu a segunda posição e abriu vantagem.
Foco na estratégia
A partir da metade da corrida, a estratégia assumiu o protagonismo. Número de paradas, ritmo de corrida e cuidado com os pneus se tornaram o foco, e as disputas intensas do início da prova cessaram por algumas voltas.
A reta final de prova teve dois candidatos a vitória: Russell e Verstappen. A Ferrari adotou uma estratégia diferente para Hamilton e o heptcampeão mundial ficou para trás na disputa.
O holandês parou algumas voltas depois em relação a Russell. Com isso, precisou tirar 10 segundos de desvantagem, mas com pneus melhores.
Apesar de ter compostos melhores, Verstappen não teve ritmo para chegar no líder, mas se manteve a frente de Antonelli, que ameaçou um ataque na reta final, mas faltaram voltas para o italiano efetuar a ultrapassagem.
Classificação final
- George Russell
- Max Verstappen
- Kimi Antonelli
- Oscar Piastri
- Lewis Hamilton
- Isack Hadjar
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hulkenberg
- Pierre Gasly
- Ollie Bearman
- Franco Colapinto
- Esteban Ocon
- Alexander Albon
- Fernando Alonso
Não completaram: Lance Stroll, Carlos Sainz, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.