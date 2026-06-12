Russell lidera primeiro treino livre no GP de Barcelona de Fórmula 1

Russell teve o melhor tempo do TL1. MANAURE QUINTERO / AFP

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, liderou, nesta sexta-feira (12), a primeira sessão dos treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1. Ele ficou dois centésimos à frente do australiano Oscar Piastri, da McLaren.

Charles Leclerc testou as melhorias de sua Ferrari e terminou com o terceiro melhor tempo, a meio segundo de Russell.

O britânico deu uma volta em 1min16s363 para marcar o melhor tempo da sessão, um impulso após vários fins de semana complicados.

O companheiro de Russell na Mercedes e líder do campeonato mundial, o italiano Kimi Antonelli não participou da sessão.

Russell, que antes do início da temporada era o favorito ao título, foi ficando à sombra de Antonelli, mas quis aproveitar a ocasião para ditar o ritmo desde o início. Piastri e Leclerc responderam, aproximando-se a centésimos do britânico, todos eles com pneus médios.

O tetracampeão mundial Max Verstappen, que teve de abandonar a corrida há uma semana no GP de Mônaco, terminou o dia em quarto lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou na 12ª posição.

O segundo treino livre ocorre ainda nesta sexta, a partir das 12h. A classificação será no sábado (13), às 11h, enquanto a corrida está marcada para domingo (14), às 10h.

Resultado

George Russell (Mercedes) - 1m16s363 Oscar Piastri (McLaren) +0s203 Charles Leclerc (Ferrari) +0s520 Max Verstappen (Red Bull) +0s684 Leonardo Fornaroli (McLaren) +08s53 Paul Aron (Audi) +0s958 Liam Lawson (Racing Bulls) +1s109 Dino Beganovic (Ferrari) +1s415 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s441 Franco Colapinto (Alpine) +1s530 Oliver Bearman (Haas) +1s809 Gabriel Bortoleto (Audi) +1s846 Carlos Sainz (Williams) +1s930 Ayumu Iwasa (Red Bull) +1s935 Frederik Vesti (Mercedes) +2s002 Esteban Ocon (Haas) +2s009 Pierre Gasly (Alpine) +2s145 Valtteri Bottas (Cadillac) +2s551 Fernando Alonso (Aston Martin) +3s704 Lance Stroll (Aston Martin) +3s955 Colton Herta (Cadillac) +4s334