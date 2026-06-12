Russell lidera primeiro treino livre no GP de Barcelona de Fórmula 1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, liderou, nesta sexta-feira (12), a primeira sessão dos treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1. Ele ficou dois centésimos à frente do australiano Oscar Piastri, da McLaren.
Charles Leclerc testou as melhorias de sua Ferrari e terminou com o terceiro melhor tempo, a meio segundo de Russell.
O britânico deu uma volta em 1min16s363 para marcar o melhor tempo da sessão, um impulso após vários fins de semana complicados.
O companheiro de Russell na Mercedes e líder do campeonato mundial, o italiano Kimi Antonelli não participou da sessão.
Russell, que antes do início da temporada era o favorito ao título, foi ficando à sombra de Antonelli, mas quis aproveitar a ocasião para ditar o ritmo desde o início. Piastri e Leclerc responderam, aproximando-se a centésimos do britânico, todos eles com pneus médios.
O tetracampeão mundial Max Verstappen, que teve de abandonar a corrida há uma semana no GP de Mônaco, terminou o dia em quarto lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou na 12ª posição.
O segundo treino livre ocorre ainda nesta sexta, a partir das 12h. A classificação será no sábado (13), às 11h, enquanto a corrida está marcada para domingo (14), às 10h.
Resultado
- George Russell (Mercedes) - 1m16s363
- Oscar Piastri (McLaren) +0s203
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s520
- Max Verstappen (Red Bull) +0s684
- Leonardo Fornaroli (McLaren) +08s53
- Paul Aron (Audi) +0s958
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1s109
- Dino Beganovic (Ferrari) +1s415
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s441
- Franco Colapinto (Alpine) +1s530
- Oliver Bearman (Haas) +1s809
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1s846
- Carlos Sainz (Williams) +1s930
- Ayumu Iwasa (Red Bull) +1s935
- Frederik Vesti (Mercedes) +2s002
- Esteban Ocon (Haas) +2s009
- Pierre Gasly (Alpine) +2s145
- Valtteri Bottas (Cadillac) +2s551
- Fernando Alonso (Aston Martin) +3s704
- Lance Stroll (Aston Martin) +3s955
- Colton Herta (Cadillac) +4s334