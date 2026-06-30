Por que Silverstone é um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1? Ouça o podcast

Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi vencido por Lando Norris em 2025. BEN STANSALL / AFP

A Fórmula 1 desembarca em Silverstone neste final de semana para uma das corridas mais tradicionais da Fórmula 1.

O novo episódio do Paddock Gaúcha analisa quem chega mais forte ao circuito inglês, as expectativas para os principais pilotos, as estratégias que podem fazer a diferença e os ingredientes que tornam o circuito um dos grandes clássicos da F1.

Muito além de ser a casa do GP da Grã-Bretanha, Silverstone ocupa um lugar especial na história do automobilismo. O circuito recebeu a primeira corrida válida pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1950, e, desde então, se consolidou como um dos palcos mais emblemáticos da categoria.

A atual temporada da Fórmula 1 chega a Silverstone vivendo um momento de equilíbrio e renovação. A Mercedes é a equipe a ser batida, com o jovem Kimi Antonelli liderando o campeonato, enquanto George Russell reduziu a diferença após a vitória no GP da Áustria.

A Ferrari também ganhou força nas últimas etapas, impulsionada pela primeira vitória de Lewis Hamilton com a equipe italiana, deixando a disputa pelo título ainda mais aberta.

Max Verstappen segue como um adversário constante, mesmo em uma temporada mais desafiadora para a Red Bull, e a McLaren ainda busca se encontrar na temporada.

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.