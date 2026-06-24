Por que Gabriel Bortoleto não participará de treino da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto não estará na abertura do GP da Áustria. CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Após uma semana sem corridas, os pilotos retornam às pistas neste final de semana para o GP da Áustria, no Red Bull Ring. Gabriel Bortoleto não estará no cockpit durante a abertura das atividades nesta sexta-feira (26). O brasileiro cedeu seu carro ao novato Paul Aron, que irá realizar o primeiro treinamento livre no seu lugar.

A troca faz parte do regulamento da categoria que obriga as equipes a colocarem novos pilotos em sessões de treinos livres. A regra foi ampliada para esta temporada.

Até 2024, o regulamento obrigava cada piloto a ceder o carro uma vez durante a temporada. Desde o ano passado, a FIA determina que os times devem disponibilizar ao menos duas sessões, por piloto, para jovens com pouca experiência na categoria ganharem rodagem.

Então, ainda este ano, Bortoleto será substituído mais uma vez. Aron é reserva da Alpine e já pilotou pela Audi nesta temporada quando substituiu Nico Hulkenberg no primeiro treino do GP de Barcelona.

A relação entre Aron e Audi não é de agora, ainda quando a Audi se chamava Sauber, ele participou de treino pela equipe. Mais uma vez o jovem piloto estoniano foi escolhido para substituir um dos pilotos titulares.

Bortoleto participará normalmente das demais atividades na Áustria. Ele somou dois pontos até aqui na temporada e ocupa a 17ª posição no Mundial de Pilotos. São os únicos pontos somados pela Audi na temporada. A equipe alemã está à frente apenas da Aston Martin e da estreante Cadilac no Mundial de Construtores.

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