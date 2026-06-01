"Não tem mais a mesma emoção": podcast analisa GP de Mônaco da Fórmula 1

Depois de uma corrida com poucas emoções em 2025, o que esperar do GP de Mônaco da Fórmula 1 deste ano?
O novo episódio do Paddock Gaúcha projetou a etapa que será disputada no próximo domingo (7) nas ruas de Monte Carlo. A Ferrari conseguirá desbancar a Mercedes?
Ouça o Paddock Gaúcha:
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
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