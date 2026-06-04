McLaren celebra 1000 GPs na Fórmula 1: relembre 10 momentos históricos da escuderia

McLaren é atual campeã de pilotos e construtores. ANDREJ ISAKOVIC / POOL

Uma das mais icônicas e importantes equipes da Fórmula 1 alcançará a marca de 1000 Grandes Prêmios na categoria. No domingo (7), o GP de Mônaco terá a escuderia com uma pintura especial para celebrar a história que começou há mais de 60 anos, justamente nas ruas de Monte Carlo.

Zero Hora elencou 10 momentos marcantes da McLaren na F1. A escuderia é a segunda equipe com mais vitórias na categoria e protagonizou disputas acirradas e momentos de redenção ao longo da disputa.

Estreia em 1966

O neozelandês Bruce McLaren estava na Fórmula 1 como piloto desde 1958 e alimentava um sonho: ter a própria equipe. Na temporada de 1966, o desejo foi executado.

A equipe que passou a carregar o sobrenome de Bruce estreou no GP de Mônaco de 1966, em uma corrida atípica, na qual apenas quatro dos 20 carros terminaram a prova. Os dois da McLaren não cruzaram a linha de chegada. Um deles era pilotado por Bruce.

Primeira vitória em 1968

Após dois anos na categoria, a McLaren evoluía e buscava a primeira vitória. No GP da Bélgica de 1968, em Spa-Francorchamps, o feito foi conquistado e de maneira simbólica.

O fundador e piloto da equipe foi o responsável pela primeira vitória da escuderia. Bruce ficou à frente do mexicano Pedro Rodríguez e do belga Jacky Ickx.

Primeiros títulos em 1974

Ao longo da história da McLaren, o Brasil se fez presente de maneira marcante. O primeiro brasileiro da equipe foi Emerson Fittipaldi, que havia sido campeão da F1 em 1972.

Com esse currículo, a McLaren decidiu contratá-lo para buscar as primeiras taças. Na temporada de 1974, Fittipaldi foi campeão do campeonato de pilotos e a escuderia venceu o primeiro título de construtores da sua história.

Disputa de meio ponto em 1984

Na década de 1980, a McLaren se tornou uma das principais equipes da categoria e venceu quatro títulos de construtores. O primeiro veio em 1984, em uma temporada disputada entre os dois pilotos da escuderia.

Niki Lauda e Alain Prost lutaram pelo título até o final, e a diferença foi de meio ponto. O austríaco finalizou a temporada com 72, enquanto o francês teve 71,5 pontos.

A pontuação foi contada pela metade por conta do GP de Mônaco, no qual Prost pediu a interrupção por conta da chuva. Se fosse até o final, ele ganharia os pontos completos e seria campeão.

Domínio em 1988 e a conquista de Senna

Outra temporada de domínio da McLaren foi em 1988. Os dois pilotos venceram 15 das 16 corridas disputadas, e o título também foi decidido no detalhe.

O brasileiro Ayrton Senna, que estreava pela McLaren naquele ano, venceu oito provas e superou o rival Alain Prost, que faturou sete provas. A diferença foi de três pontos e marcou o primeiro dos três títulos de Senna.

Hakkinen ganha em 1998

A força da McLaren durou até 1991, com o tri de Senna. Depois disso, a Williams e a Benetton ganharam protagonismo. Mudanças foram necessárias para a escuderia britânica voltar a disputar os títulos.

Mika Hakkinen, que estava na equipe desde 1993, teve anos complicados, mas a temporada de 1998 foi coroada com o seu primeiro título. O finlandês bateu Michael Schumacher, da Ferrari, e a McLaren voltou a vencer entre os construtores.

Título de Hamilton em 2008

Hakkinen venceu o bicampeonato em 1999. Depois disso, porém, a McLaren passou por um novo hiato de sofrimento. A escuderia viu os triunfos de Ferrari e Renault e só voltou a figurar com os principais carros em 2007.

Ainda assim, seguiu sem conquistar nenhum título, já que Lewis Hamilton perdeu para Kimi Raikkonen. No ano seguinte, o jovem conquistou seu primeiro título na carreira, o único dos sete pela McLaren.

Dobradinha inesperada em Monza 2021

Os anos seguintes foram complicados para a equipe britânica. Enquanto Hamilton permaneceu na equipe, até 2012, a McLaren celebrou algumas vitórias, mas não teve chance de título.

Após a saída do piloto, a McLaren entrou numa fase de declínio, com problemas financeiros e sem protagonismo na F1. A situação começou a mudar por volta de 2020, quando a escuderia se reergueu e voltou a sonhar.

Ainda longe dos títulos, a McLaren celebrou a dobradinha no GP de Monza de 2021. Mesmo sem ter o melhor carro, aproveitando-se da batida entre Hamilton e Verstappen, a escuderia venceu com Daniel Ricciardo e teve Lando Norris em segundo.

Volta por cima em 2024

O projeto de reconstrução seguiu. Na temporada de 2024, a McLaren conseguiu um dos melhores desenvolvimentos da história da F1 e finalizou com o título de construtores, que não vinha desde 1998.

A conquista foi um sinal de que a equipe estava no caminho certo e havia retornado ao protagonismo da categoria.

Título de Norris em 2025

O momento mais recente de brilho da McLaren foi em 2025. Com o melhor carro da temporada, o título de construtores foi garantido sem problemas.

Entre os pilotos, no entanto, existiu uma disputa — bem diferente das que ocorreram na década de 1980 —, mas que rendeu um campeonato apertado. No fim, Lando Norris superou seu companheiro Oscar Piastri e o tetracampeão Max Verstappen.

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Números da McLaren na F1

999 largadas

203 vitórias

560 pódios

177 pole positions

10 títulos de construtores

13 títulos de pilotos