Lewis Hamilton entra na briga por mais um título da Fórmula 1? Ouça o podcast

Hamilton celebrou primeiro triunfo com a Ferrari. MANAURE QUINTERO / AFP

Lewis Hamilton finalmente alcançou seu primeiro triunfo como piloto da Ferrari ao vencer o Grande Prêmio da Catalunha de 2026.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa a vitória do piloto e projeta as chances de Hamilton brigar com Antonelli pelo título.

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Atualmente, Hamilton está em uma sequência de três pódios consecutivos na temporada de 2026 da Fórmula 1. O heptacampeão conquistou um segundo lugar no GP de Mônaco, um segundo no GP do Canadá e uma vitória no GP de Barcelona.

Hamilton encerrou a seca que já durava quase dois anos sem vitórias na Fórmula 1. O resultado marcou o fim de uma sequência sem ganhar da própria Ferrari. A escuderia italiana não comemorava um triunfo desde o GP do México de 2024, vencido por Carlos Sainz.

O resultado representa um marco importante tanto para Hamilton quanto para a Ferrari, que volta a celebrar uma vitória de grande impacto em sua busca por títulos.

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.