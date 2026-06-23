Kimi Antonelli sob pressão? Piloto da Mercedes terá grande teste no GP da Áustria; ouça o podcast 

Kimi Antonelli lidera o campeonato da Fórmula 1. GREG BAKER / AFP

Após a primeira derrota depois de engrenar uma sequência dominante na temporada, Kimi Antonelli chega ao GP da Áustria cercado por expectativas e questionamentos.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha projeta quem chega como favorito ao pódio no Circuito de Red Bull Ring.

Líder do campeonato, o jovem piloto da Mercedes viu Lewis Hamilton conquistar sua primeira vitória pela Ferrari na etapa anterior, reacendendo a disputa pelo título e aumentando a pressão sobre o italiano.

Antonelli ainda segue na liderança do Campeonato Mundial em 2026. O piloto italiano tem uma vantagem de 41 pontos sobre o vice-líder, Lewis Hamilton, portanto, não pode ser ultrapassado neste final de semana. Porém, pode ver a diferença diminuir ainda mais.

No tradicional Red Bull Ring, palco da oitava etapa de 2026, Antonelli terá a chance de mostrar força diante da reação dos adversários, enquanto Ferrari e Red Bull tentam reduzir a vantagem da Mercedes em um dos circuitos mais desafiadores e velozes do calendário.

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.