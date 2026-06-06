️Kimi Antonelli crava a pole em Mônaco; confira o grid completo do GP

O jovem Kimi Antonelli (Mercedes), líder da temporada 2026, confirmou o favoritismo e garantiu a pole position para o GP de Mônaco de 2026. Em uma sessão dramática, o italiano superou Max Verstappen por apenas 43 milésimos, vibrando pelo rádio com a equipe ao saber do resultado.
— É uma daquelas voltas que podemos chamar de 'mágica'. Consegui acertar tudo e foi incrível. Foi uma batalha difícil com o Max Verstappen. Graças a toda a equipe, porque ontem (sexta-feira) estávamos um pouco abaixo do ritmo, hoje conseguimos encontrar os décimos que nos faltavam — comentou o italiano de 19 anos.
O heptacampeão mundial Lewis Hamilton larga em terceiro. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) teve que se contentar com o quarto lugar antes de cometer um erro em sua última tentativa.
O quinto foi o francês Isack Hadjar (Red Bull), que confirmou sua recuperação depois de sofrer um acidente no treino livre de sexta-feira, chegando à frente do britânico George Russell (Mercedes), que mais uma vez decepcionou.
As McLaren do australiano Oscar Piastri e do atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, terminaram em sétimo e oitavo, respectivamente, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine) e do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que completaram o Top 10.
Kimi Antonelli venceu quatro etapas consecutivas e é o líder do campeonato, com 131 pontos, 43 a mais do que seu companheiro George Russell.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) teve um sábado difícil: bateu na chicane ainda no Q1 e, apesar de ter tempo para avançar, não pôde retornar à pista devido aos danos no carro.
Confira o grid de largada:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
A corrida
Domingo, 7 de junho
- Corrida: 10h — RBS TV e Sportv3