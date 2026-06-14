Hamilton volta a brilhar e conquista primeira vitória pela Ferrari na Fórmula 1

Hamilton não vencia desde o GP da Bélgica, em 2024. LLUIS GENE / AFP

O lugar mais alto do pódio estava com saudade do seu maior frequentador. Lewis Hamilton voltou a vencer uma prova após quase dois anos. A primeira vitória pela Ferrari — a 106ª da carreira — ocorreu neste domingo (14), no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, a sétima etapa da temporada.

O líder do campeonato, Kimi Antonelli, chegaria em segundo, não fosse um problema mecânico no final da prova. George Russell, da Mercedes, ficou na vice-liderança, e Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

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O resultado mantém o jovem piloto italiano na liderança do campeonato, mas a vantagem para Hamilton caiu para 41 pontos. A próxima etapa da F1 será na Áustria, no dia 28 de junho.

Gabriel Bortoleto largou em 12º, mas teve diversos problemas ao longo da prova. Mesmo assim, o brasileiro terminou em 11º. Quatro carros não completaram a corrida: Lance Stroll, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg e Fernando Alonso.

Estratégia e sorte

A largada foi tranquila para Russell, que se manteve à frente de Hamilton e Antonelli. Charles Leclerc se destacou ao ganhar três posições na primeira volta. Por outro lado, Isack Hadjar perdeu quatro colocações.

Na metade da prova, o cenário da corrida se tornou interessante. Hamilton fez sua parada antes dos carros da Mercedes e isso ajudou a tirar a diferença.

A volta 33 marcou o primeiro encontro entre Russell e Antonelli. O britânico segurou dois ataques até ser chamado para os boxes. A parada de ambos fez com que a diferença aumentasse para dois segundos.

O foco da prova foi para Hamilton, com uma estratégia diferente da Mercedes. Na volta 40, Fernando Alonso teve problema na sua Aston Martin e causou um safety car virtual.

Isso foi perfeito para o piloto da Ferrari, que conseguiu fazer a terceira parada sem perder a liderança. O safety car virtual acabou e Hamilton começou a abrir boa vantagem para os adversários.

Últimas voltas

Nas voltas finais, aconteceu o segundo encontro de Russell e Antonelli. O italiano mostrou talento para fazer a ultrapassagem sobre o companheiro de equipe, que não teve ritmo para contra-atacar.

No entanto, a sorte não sorriu para Antonelli, que teve problema mecânico e o carro apagou no meio da pista. A direção de prova acionou novo safety car virtual. Quem se deu bem com isso foi Norris, que herdou a terceira posição.

Na frente, a vida de Hamilton não foi afetada, e ele foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada. A última vitória do britânico havia sido em julho de 2024, no GP da Bélgica.