Fórmula 1: veja quem foi o piloto mais veloz nos primeiros treinos livres na Áustria

Antonelli foi o mais veloz no segundo treino livre. JOE KLAMAR / AFP

A Mercedes dominou os treinos da Fórmula 1 nesta sexta-feira (26), no Circuito de Spielberg, na Áustria. O italiano Kimi Antonelli foi o mais veloz no TL1 e no TL2, quando cravou 1min07s014.

A diferença na segunda atividade foi a presença da McLaren na disputa. Oscar Pistri terminou como segundo mais rápido no TL2, seguido de Lando Norris. Gabriel Bortoleto terminou em 10º.

Companheiro de equipe do italiano, George Russell não manteve o ritmo da primeira sessão (quando finalizou em segundo) e foi apenas o sexto colocado no segundo treino, atrás de Max Verstappen (no quarto posto) e de Lewis Hamilton (na quinta colocação).

Situação de Bortoleto

Logo em sua primeira volta na segunda sessão, Gabriel Bortoleto andou na casa de 1min10s. No entanto, sem conseguir tirar um bom rendimento do carro, o brasileiro oscilou na atividade. Ele só se recuperou no final, quando ficou com o 10º tempo.

O brasileiro não participou do primeiro treino livre, uma vez que precisou ceder seu assento a Paul Aron.

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Situação de Hamilton

Vencedor do último GP, em Barcelona, o heptacampeão Lewis Hamilton não conseguiu entra na briga pelas primeiras posições com a sua Ferrari. Seu melhor desempenho foi o quinto lugar, logo atrás da Red Bull de Verstappen.

Problemas mecânicos

Sergio Pérez perdeu potência na curva seis do TL2 e seu carro ficou parado. O piloto, que apresentou o mesmo problema no primeiro treino livre, precisou ter a sua Cadillac empurrada pelos fiscais de pistas e abandonou a movimentação.

A Cadillac ainda voltou a sofrer com Bottas, que levou o carro com dificuldade para os boxes. Durante o percurso, faíscas de fogo surgindo na parte do assoalho visível. Em seguida, mecânicos tiveram de acionar o extintor de incêndio quando o finlandês parou o carro para conter o princípio de incêndio.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para as 12h (horário de Brasília). No domingo, a corrida está marcada para as 10h.

Resultados TL1

Resultado do TL2