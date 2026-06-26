Automobilismo

Na Áustria

Fórmula 1: veja quem foi o piloto mais veloz nos primeiros treinos livres na Áustria

Mercedes voltou a dominar e Antonelli foi o mais veloz no TL2; Gabriel Bortoletto ficou com o 10º melhor tempo

Estadão Conteúdo

Toni Assis

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS