Fórmula 1 neste domingo: horário e onde assistir ao vivo ao GP de Mônaco

A Fórmula 1 toma as ruas de Monte Carlo neste fim de semana para o Grande Prêmio de Mônaco. A corrida será às 10h (horário de Brasília) deste domingo (7).
Confira o grid de largada e como acompanhar a seguir:
Resultado e grid de largada
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m12s051
- Max Verstappen (Red Bull) +0s043
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s228
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s300
- Isack Hadjar (Red Bull) +0s383
- George Russell (Mercedes) +0s394
- Oscar Piastri (McLaren) +0s573
- Lando Norris (McLaren) +0s714
- Pierre Gasly (Alpine) +1s175
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1s361
- Alexander Albon (Williams) - Q2
- Carlos Sainz (Williams) - Q2
- Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
- Franco Colapinto (Alpine) - Q2
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Q2
- Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2
- Esteban Ocon (Haas) - Q1
- Sergio Pérez (Cadillac) - Q1
- Oliver Bearman (Haas) - Q1
- Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
- Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
- Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
Data, horários e onde assistir ao GP de Mônaco
Domingo, 7 de junho
- Corrida: 10h — RBS TV e SporTV 3
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