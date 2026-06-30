Fórmula 1: horário e onde assistir ao vivo ao GP da Grã-Bretanha

Fórmula 1 segue com disputa acirrada em 2026. JOE KLAMAR / AFP

A Fórmula 1 chega a um dos principais palcos da temporada neste final de semana. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, terá corrida sprint e a prova principal ocorre no domingo (5), às 11h.

George Russell, da Mercedes, voltou a vencer na última etapa, na Áustria. O resultado devolveu o piloto britânico à vice-liderança do campeonato. Correndo em casa, Russell vai em busca de mais uma vitória para diminuir a diferença para o líder.

O italiano Kimi Antonelli, também da Mercedes, tem 40 pontos de vantagem. Para essa etapa, a expectativa é de favoritismo da equipe alemã. No entanto, Ferrari e Red Bull podem surgir como principais ameaças.

Veja os horários e onde assistir ao GP da Inglaterra

Sexta-feira, 3 de julho

Treino livre: 8h30min - Sportv 3 e Globoplay

Classificação sprint: 12h30min - Sportv 3 e Globoplay

Sábado, 4 de julho

Corrida sprint: 7h30min - Sportv 3 e Globoplay

Classificação: 11h - Sportv 3 e Globoplay

Domingo, 5 de julho