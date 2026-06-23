Fórmula 1: horário e onde assistir ao vivo ao GP da Áustria

Campeonato da F1 segue neste final de semana. MANAURE QUINTERO / AFP

O primeiro terço da temporada da Fórmula 1 chega ao fim neste final de semana, com o Grande Prêmio da Áustria. A oitava etapa será realizada no domingo (28), às 10h (de Brasília), no Red Bull Ring, em Spielberg.

A vitória de Lewis Hamilton na última corrida, em Barcelona, deu uma cara nova ao campeonato. O líder Kimi Antonelli deve ter um adversário experiente pelo título. O italiano de 19 anos tem 41 pontos de vantagem em relação ao britânico de 41 anos.

As atividades na Áustria começam na sexta (26), com dois treinos livres. No sábado (27), depois de mais um treinamento, será realizada a classificação, a partir das 11h.

Um ponto de atenção na corrida será o forte calor. Spilberg recebeu um alerta laranja de temperatura, podendo chegar à casa dos 35ªC. A F1 deve emitir um aviso de calor intenso, e isso obriga os pilotos a utilizarem coletes de resfriamento.

A temperatura alta também preocupa os motores de 2026, que ainda não passaram por um teste real no calor.

Veja os horários do GP da Áustria

Sexta-feira, 26 de junho

Treino livre 1: 8h30min - Sportv 3 e Globoplay

Treino livre 2: 12h - Sportv 3 e Globoplay

Sábado, 27 de junho

Treino livre 3: 7h30min - Sportv 3 e Globoplay

Classificação: 11h - Sportv 3 e Globoplay

Domingo, 28 de junho

Corrida: 10h - RBS TV, Sportv 3 e Globoplay

Ouça o Paddock Gaúcha