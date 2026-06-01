Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP de Mônaco

Mercedes está dominando a temporada. GEOFF ROBINS / AFP

A Fórmula 1 terá a sexta etapa da temporada disputada no domingo (7) nas ruas de Monte Carlo, onde ocorre o Grande Prêmio de Mônaco. A corrida será às 10h (horário de Brasília).

Kimi Antonelli venceu quatro etapas consecutivas e é líder do campeonato, com 131 pontos, 43 a mais do que seu companheiro George Russell.

Por conta da largura das ruas e do tamanho dos carros, a pista Mônaco reduz as chances de ultrapassagem. Portanto, a classificação de sábado (6) pode ser decisiva para determinar o vencedor da corrida.

Até o momento, apenas a Mercedes venceu as cinco provas principais, uma com Russell e quatro com Antonelli. McLaren — que completará 1000 Grandes Prêmios — e Ferrari correm por fora na disputa, mas podem surpreender em Mônaco.

Datas, horários e onde assistir ao GP de Mônaco

Sexta-feira, 5 de junho

TL1: 8h30min — Sportv3

TL2: 12h — Sportv3

Sábado, 6 de junho

TL3: 7h30min — Sportv3

Classificação: 11h — Sportv3

Domingo, 7 de junho