A sétima etapa do Mundial de Fórmula 1 será realizada neste domingo (14), às 10h (horário de Brasília), em Barcelona. Até a última temporada, o Circuito da Catalunha sediava o GP da Espanha, por ser a única corrida no país. Contudo, com a entrada do Circuito Madring, em Madri, a prova passa a ser conhecida como o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha.
Apesar das mudanças, a corrida na Catalunha se mantém como uma das primeiras da gira europeia da F1, vindo na sequência do GP de Mônaco, realizado no último final de semana.
Na estreia no Velho Continente, Kimi Antonelli venceu, somando cinco triunfos consecutivos e abrindo 66 pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é Lewis Hamilton.
George Russell ficou mais uma etapa sem pontos e viu seu companheiro disparar. Agora, no GP de Barcelona-Catulunha, o britânico precisará dar uma resposta para a situação não piorar.
Na prova de 2025, Oscar Piastri foi o vencedor. Lando Norris e Charles Leclerc completaram o pódio.
Veja os horários do GP de Barcelona-Catalunha
Sexta-feira, 12 de junho
- Treino livre 1: 8h30min
Treino livre 2: 12h
Sábado, 13 de junho
- Treino livre 3: 07h30min
Classificação: 11h
Domingo, 14 de junho
- Corrida: 10h