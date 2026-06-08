Antonelli lidera o campeonato da F1. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A sétima etapa do Mundial de Fórmula 1 será realizada neste domingo (14), às 10h (horário de Brasília), em Barcelona. Até a última temporada, o Circuito da Catalunha sediava o GP da Espanha, por ser a única corrida no país. Contudo, com a entrada do Circuito Madring, em Madri, a prova passa a ser conhecida como o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha.

Apesar das mudanças, a corrida na Catalunha se mantém como uma das primeiras da gira europeia da F1, vindo na sequência do GP de Mônaco, realizado no último final de semana.

Na estreia no Velho Continente, Kimi Antonelli venceu, somando cinco triunfos consecutivos e abrindo 66 pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é Lewis Hamilton.

George Russell ficou mais uma etapa sem pontos e viu seu companheiro disparar. Agora, no GP de Barcelona-Catulunha, o britânico precisará dar uma resposta para a situação não piorar.

Na prova de 2025, Oscar Piastri foi o vencedor. Lando Norris e Charles Leclerc completaram o pódio.

Veja os horários do GP de Barcelona-Catalunha

Sexta-feira, 12 de junho

Treino livre 1: 8h30min

Treino livre 2: 12h

Sábado, 13 de junho

Treino livre 3: 07h30min

Classificação: 11h

Domingo, 14 de junho

Corrida: 10h

Ouça o Paddock Gaúcha