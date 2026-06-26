O primeiro terço da temporada da Fórmula 1 chega ao fim neste final de semana, com o Grande Prêmio da Áustria. A oitava etapa do Campeonato Mundial será disputada no domingo (28), às 10h (de Brasília).
Antes disso, contudo, os pilotos já entram na pista nesta sexta-feira (26) para os primeiros treinos livres no Red Bull Ring, em Spielberg. No sábado (27), depois de mais um treinamento, será realizada a classificação, a partir das 11h.
Veja os horários do GP da Áustria
Sexta-feira, 26 de junho
- Treino livre 1: 8h30min - Sportv 3 e Globoplay
Treino livre 2: 12h - Sportv 3 e Globoplay
Sábado, 27 de junho
- Treino livre 3: 7h30min - Sportv 3 e Globoplay
Classificação: 11h - Sportv 3 e Globoplay
Domingo, 28 de junho
- Corrida: 10h - RBS TV, Sportv 3 e Globoplay