Campeonato da F1 segue neste final de semana. MANAURE QUINTERO / AFP

O primeiro terço da temporada da Fórmula 1 chega ao fim neste final de semana, com o Grande Prêmio da Áustria. A oitava etapa do Campeonato Mundial será disputada no domingo (28), às 10h (de Brasília).

Antes disso, contudo, os pilotos já entram na pista nesta sexta-feira (26) para os primeiros treinos livres no Red Bull Ring, em Spielberg. No sábado (27), depois de mais um treinamento, será realizada a classificação, a partir das 11h.

Veja os horários do GP da Áustria

Sexta-feira, 26 de junho

Treino livre 1: 8h30min - Sportv 3 e Globoplay

Treino livre 2: 12h - Sportv 3 e Globoplay

Sábado, 27 de junho

Treino livre 3: 7h30min - Sportv 3 e Globoplay

Classificação: 11h - Sportv 3 e Globoplay

Domingo, 28 de junho

Corrida: 10h - RBS TV, Sportv 3 e Globoplay

Ouça o Paddock Gaúcha