Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao GP da Áustria 

O primeiro terço da temporada da Fórmula 1 chega ao fim neste final de semana, com o Grande Prêmio da Áustria. A oitava etapa será realizada no domingo (28), às 10h (de Brasília), no Red Bull Ring, em Spielberg.
O piloto britânico George Russell, da Mercedes, vai largar da pole position.
Abaixo, veja como acompanhar a corrida.
GP da Áustria
Domingo, 28 de junho
- Corrida: 10h
- Onde assistir: RBS TV, Sportv 3 e Globoplay anunciam a transmissão
Ouça o Paddock Gaúcha
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