Ferrari domina primeiro treino da Fórmula 1 em Mônaco; Bortoleto fica no top 10

Leclerc foi o mais rápido da primeira atividade. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Foram dadas as primeiras voltas de preparação para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 em 2026, e a Ferrari dominou as atividades. O piloto da casa, Charles Leclerc, foi o mais rápido, nesta sexta-feira (5), no treino livre 1, com 1min13s978, seguido por Lewis Hamilton.

A diferença entre os dois ferraristas foi de dois décimos. A atividade teve Max Verstappen, da Red Bull, com o terceiro melhor tempo. Gabriel Bortoleto começou o treino com problemas na pista, mas finalizou com a nona posição.

Os principais candidatos ao título da temporada, Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes, fecharam o top 5. O italiano lidera o campeonato, com 43 pontos de vantagem.

O treino livre 1 teve dois acidentes que resultaram em bandeiras vermelhas. Primeiro, Isack Hadjar bateu sua Red Bull no muro, e a atividade ficou parada por alguns minutos.

Na parte final, Fernando Alonso bateu com a Aston Martin e o treinamento acabou, mesmo restando pouco mais de dois minutos no relógio.

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira para o treino livre 2, que começa às 12h. No sábado (6) será realizada a classificação, a partir das 11h. A largada do GP de Mônaco é no domingo (7), às 10h.

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