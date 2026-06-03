Ferrari renova contrato com Charles Leclerc na Fórmula 1

A parceria entre a Ferrari e Charles Leclerc está garantida por mais algumas temporadas. A equipe italiana anunciou na madrugada desta quarta-feira (3) a renovação de contrato, encerrando os rumores de que o piloto monegasco deixaria a escuderia.
O comunicado compartilhado nas redes sociais não especifica o tempo de duração. Como o vínculo atual terminaria em 2029, a expectativa é de que esse novo acordo vá além de 2030. O anúncio acontece às vésperas da disputa do GP de Mônaco, terra natal do piloto.
— Não poderia estar mais feliz em continuar essa jornada. Sempre foi muito mais do que apenas uma equipe para mim. É a equipe que eu amo e da qual sonhei fazer parte desde criança, e depois de todos esses anos, tornou-se uma segunda família — afirmou o piloto.
A renovação marca o capítulo mais recente de uma relação de uma década entre a equipe e Leclerc, que ingressou na academia de pilotos em 2016.
— Juntos, compartilhamos momentos incríveis e alguns mais difíceis, mas acredito nesta equipe mais do que nunca e sou profundamente grato por continuarmos caminhando lado a lado em direção ao nosso objetivo de trazer o Campeonato Mundial de volta para Maranello — complementou o piloto.
Família Ferrari
Chefe da equipe, Fred Vasseur exaltou o final feliz e exaltou a sintonia entre as duas partes.
— Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e essa renovação parece algo muito natural para nós — declarou.
No Mundial de pilotos, o monegasco é a principal sombra ao favoritismo dos concorrentes da Mercedes. Ele aparece em terceiro lugar na classificação e contabiliza 75 pontos. Kimi Antonelli lidera a tabela com 131, enquanto George Russell, seu companheiro de escuderia, figura no segundo posto com 88.
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