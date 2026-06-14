"Sonho alcançado", diz Hamilton após desencantar com a Ferrari na F1

Hamilton celebrou primeiro triunfo com a Ferrari. MANAURE QUINTERO / AFP

Lewis Hamilton viveu neste domingo (13) seu grande dia com a Ferrari. Depois de sofrer muito com o carro vermelho em 2025, o heptacampeão da Fórmula 1 vinha de um segundo lugar em Mônaco, semana passada, e celebrou o primeiro triunfo em Barcelona com direito a choro e muita emoção.

Hamilton não segurou as lágrimas ainda no carro, ao receber a bandeirada de Novak Djokovic. Ao deixar o cockpit, deu um pulo em direção aos integrantes da Ferrari. Vibrou com abraços e pulinhos. No topo do pódio, mais choro ao ouvir os hinos da Inglaterra e da Itália. O sorriso veio ao receber a taça e celebrar com os companheiros de escuderia no banho de champanhe.

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— Obrigado Maranello. Muito obrigado por terem me ajudado a alcançar esse sonho. Eu não posso agradecer vocês o suficiente, que estão lutando bravamente. Estou muito orgulhoso de vocês — disse o piloto, ao receber os parabéns ainda no carro.

— Família, eu te amo. Obrigado, fãs, por continuarem me lembrando de quem eu sou. Não teria feito isso sem vocês — complementou.

No pódio, novo discurso emotivo e direcionado aos mecânicos e à Ferrari. Ele jamais escondeu que gostaria de trabalhar na escuderia italiana.

— Quando eu era mais novo, via a Ferrari vencer tantas vezes na TV e sonhava com aquilo. Durante todos esses anos correndo aqui, olhava para os telões e imaginava como seria ganhar uma corrida pilotando uma Ferrari. E agora esse sonho se tornou realidade. Pois, não deixamos de acreditar — afirmou.

Briga pelo títutlo

Terminar a corrida na frente de George Russell o efetivou como principal concorrente do italiano Kimi Antonelli na luta pelo título de 2026. Agora são 115 pontos somados do inglês, que ainda fez a melhor volta da prova no circuito da Catalunha.

O líder ainda está tranquilo, com 156, mas fecha a primeira prova sem pontuar após cinco vitórias seguidas.

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