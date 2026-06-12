F1: Norris desbanca Russell e lidera segundo treino do GP de Barcelona; Bortoleto é oitavo

Depois de ver a Mercedes dominar a primeira atividade, a McLaren respondeu rápido e terminou a segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira (12) para o GP de Barcelona-Catalunha na frente. Lando Norris fez a marca de 1min15s426 e terminou em primeiro com Russell, desta vez, no segundo posto. Oscar Piastri fechou o top 3. Veja abaixo o resultado
Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou apenas em quinto, atrás da Ferrari de Charles Leclerc e não conseguiu competir com os rivais para buscar o topo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em oitavo, melhorando o desempenho em relação ao TL1.
Na segunda atividade livre desta sexta-feira no Circuito da Catalunha, Max Verstappen cravou o melhor tempo andando na casa de 1min16s. Na pista, com quase todos os pilotos utilizando pneus médios, a disputa aumentou. Na sequência, Russell e Piastri baixaram a marca do holandês e se alternaram na liderança.
O safety car foi acionado na primeira meia hora de trabalhos na Espanha. A bandeira amarela entrou em ação porque o carro de Liam Lawson parou na saída dos boxes e o piloto reclamou de problemas com a caixa de câmbio da Racing Bull.
Na segunda metade da atividade, Bortoleto voltou dos boxes com pneus macios e o resultado foi muito bom. O piloto brasileiro fez uma excelente volta com a Audi e saiu da 15ª colocação para ficar entre os 10 primeiros, alcançando o oitavo posto.
Na parte final, a McLaren entrou de vez na briga pelo melhor tempo. Norris superou Russell e Piastri. Com problemas, o heptacampeão Lewis Hamilton não entrou na briga efetiva pelos primeiros lugares e terminou em nono.
Os pilotos voltam à pista neste sábado (13) para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para às 11h (horário de Brasília). No domingo (14), a corrida está marcada para às 10h.
Resultado do TL 2
- Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s2426
- George Russell (ING/Mercedes), 1min15s435
- Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min15s483
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min15s799
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s015
- Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s321
- Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min16s411
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min16s611
- Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s631
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min16s674
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min16s934
- Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s945
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s697
- Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min17s020
- Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min17s051
- Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s260
- Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s538
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min18s225
- Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s790
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min19s261
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s286
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s459