F1: Norris desbanca Russell e lidera segundo treino do GP de Barcelona; Bortoleto é oitavo

Norris liderou a segunda atividade em Barcelona. MANAURE QUINTERO / AFP

Depois de ver a Mercedes dominar a primeira atividade, a McLaren respondeu rápido e terminou a segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira (12) para o GP de Barcelona-Catalunha na frente. Lando Norris fez a marca de 1min15s426 e terminou em primeiro com Russell, desta vez, no segundo posto. Oscar Piastri fechou o top 3. Veja abaixo o resultado

Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou apenas em quinto, atrás da Ferrari de Charles Leclerc e não conseguiu competir com os rivais para buscar o topo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em oitavo, melhorando o desempenho em relação ao TL1.

Na segunda atividade livre desta sexta-feira no Circuito da Catalunha, Max Verstappen cravou o melhor tempo andando na casa de 1min16s. Na pista, com quase todos os pilotos utilizando pneus médios, a disputa aumentou. Na sequência, Russell e Piastri baixaram a marca do holandês e se alternaram na liderança.

O safety car foi acionado na primeira meia hora de trabalhos na Espanha. A bandeira amarela entrou em ação porque o carro de Liam Lawson parou na saída dos boxes e o piloto reclamou de problemas com a caixa de câmbio da Racing Bull.

Na segunda metade da atividade, Bortoleto voltou dos boxes com pneus macios e o resultado foi muito bom. O piloto brasileiro fez uma excelente volta com a Audi e saiu da 15ª colocação para ficar entre os 10 primeiros, alcançando o oitavo posto.

Na parte final, a McLaren entrou de vez na briga pelo melhor tempo. Norris superou Russell e Piastri. Com problemas, o heptacampeão Lewis Hamilton não entrou na briga efetiva pelos primeiros lugares e terminou em nono.

Os pilotos voltam à pista neste sábado (13) para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para às 11h (horário de Brasília). No domingo (14), a corrida está marcada para às 10h.

Resultado do TL 2