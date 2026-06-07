Automobilismo

Segue o líder
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Em corrida com seis abandonos e relargada, Antonelli vence GP de Mônaco de Fórmula 1; Bortoleto fica em 12º

Italiano conquistou a quinta vitória consecutiva; Hamilton e Hadjar completaram o pódio

Zero Hora

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