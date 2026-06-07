O italiano Kimi Antonelli liderou de ponta a ponta na pista de Monte Carlo e levou o movimentado Grande Prêmio de Mônaco neste domingo (7). A partir da 68ª volta, a bandeira vermelha foi levantada e a corrida obteve uma relargada quase 40 minutos depois.
Com a conquista, o piloto da Mercedes segue na liderança do campeonato. Completaram o pódio Lewis Hamilton, da Ferrari, e Isack Hadjar, da Red Bull. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, teve problemas na largada e terminou em 12º lugar.
Com mais um triunfo, Antonelli aumentou o recorde de conquistas consecutivas de GP de quatro para cinco provas. O italiano conseguiu manter o primeiro lugar da largada e foi soberano neste domingo.
Hamilton aproveitou o abandono de Max Verstappen e assumiu a segunda posição ainda no começo da corrida. Pierre Gasly, da Alpine, cruzou a linha de chegada em terceiro, mas caiu para sétimo após receber uma punição.
Bandeira vermelha
Na volta 60, Lance Stroll, da Aston Martin, colidiu contra o muro e o Safety Car foi acionado no circuito. O piloto canadense abandonou a prova, enquanto os outros competidores precisaram passar pelo pit lane.
A pista foi liberada apenas na 65ª volta, mas Charles Leclerc sofreu um acidente na relargada e colidiu contra o muro, no mesmo lugar onde Lance Stroll bateu momentos antes.
A bandeira vermelha foi acionada na prova imediatamente após o acidente de Leclerc. Os fiscais apontaram que um pedaço do asfalto se descolou na curva Antony Noghès, onde LeClerc e Stroll colidiram. A organização da prova fez a manutenção da pista e recolheu os detritos para o prosseguimento do GP.
Quase 40 minutos depois, foi decidido que uma nova relargada ocorreria. A medida adotada foi com largada parada, aumentando a tensão nas voltas finais.
No retorno, Hadjar e Bortoleto aproveitaram bem a oportunidade. O francês usufruiu da punição de Russel — que terminou na 13ª colocação — e garantiu o primeiro pódio da carreira.
O brasileiro pulou para a 12ª posição com a relargada e conseguiu recuperar os problemas do início do GP.
Saídas forçadas
As curvas de Monte Carlo foram cruéis com os pilotos: seis precisaram abandonar o GP. O destaque ficou com Verstappen e Leclerc.
O holandês ficou parado no grid e, ao final da primeira volta, foi aos boxes e não conseguiu retornar. Já o polonês colidiu o carro com a mureta nas voltas finais da corrida e não pôde concluir a prova.
Lando Norris, Lance Stroll, Oliver Bearman e Valtteri Bottas também não concluíram a o GP em decorrência de problemas no carro.
Brasileiro com problemas
Gabriel Bortoleto teve problemas na largada de alinhamento do grid e teve que começar a corrida a partir do box — imbróglio que levou o brasileiro de 16º para 19º nas voltas iniciais. Com as desistências somadas à boa performance, Bortoleto terminou na 12º colocação.
Classificação final do GP de Mônaco
- Antonelli (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Hadjar (Red Bull)
- Piastri (McLaren)
- Lawson (RB)
- Lindblad (RB)
- Gasly (Alpino)
- Albon (Willians)
- Ocon (Haas)
- Pérez (Cadillac)
- Alonso (Aston Martin)
- Bortoleto (Audi)
- George Russel (Mercedes)
- Hulkenberg (Audi)
- Colapinto (Alpino)
- Sainz (Willians)
- Leclerc (Cadillac)
- Stroll (Aston Martin)
- Norris (McLaren)
- Bearmann (Haas)
- Bottas (Cadillac)
- Verstappen (Red Bull)
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