Classificação dos pilotos no campeonato mundial de Fórmula 1 após o GP da Áustria; confira

Kimi Antonelli, da Mercedes, segue como líder do campeonato após o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O que mudou após a corrida de domingo (28) foi o segundo colocado.

George Russell reassumiu a vice-liderança com a vitória no Red Bull Ring, em Spielberg. A diferença entre os pilotos da Mercedes é de 40 pontos.

Confira abaixo a classificação atualizada dos pilotos em 2026 e um resumo da temporada até aqui.

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Fórmula 1 2026: classificação do campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) 171 pts George Russell (Mercedes) 131 pts Lewis Hamilton (Ferrari) 125 pts Oscar Piastri (McLaren) 80 pts Charles Leclerc (Ferrari) 79 pts Lando Norris (McLaren) 79 pts Max Verstappen (Red Bull) 73 pts Isack Hadjar (Red Bull) 42 pts Pierre Gasly (Alpine) 41 pts Liam Lawson (Racing Bulls) 28 pts Franco Colapinto (Alpine) 19 pts Oliver Bearman (Haas) 18 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) 13 pts Carlos Sainz (Williams) 6 pts Alexander Albon (Williams) 5 pts Esteban Ocon (Haas) 3 pts Gabriel Bortoleto (Audi) 2 pts Fernando Alonso (Aston Martin) 1 pt

* Ainda não pontuaram: Nico Hulkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac) e Lance Stroll (Aston Martin).

Fique por dentro da temporada 2026

GP da Austrália (8/3)

Russell abriu a temporada de 2026 com vitória, com direito a uma dobradinha da Mercedes no pódio: Antonelli ficou em segundo. Leclerc ficou em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua estreia na Audi, terminou em nono e garantiu os primeiros pontos da equipe na F1.

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GP da China (15/3)

O Grande Prêmio rendeu a primeira vitória a Antonelli, de 19 anos, na Fórmula 1. Russell ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Foi o primeiro pódio do britânico desde que se juntou à Ferrari.

Bortoleto não conseguiu largar devido a problemas técnicos.

GP do Japão (29/3)

Antonelli voltou a vencer, desta vez no Japão, e garantiu a liderança do campeonato. Aos 19 anos e sete meses de idade, ele se tornou o mais jovem piloto a liderar a temporada da Fórmula 1 em todos os tempos.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. Bortoleto chegou na 13ª posição.

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GP de Miami (3/5)

As cinco semanas sem corrida parecem ter feito bem para a Fórmula 1 de 2026. Com mais equilíbrio entre as equipes, a Mercedes foi a vencedora do Grande Prêmio de Miami.

Lando Norris foi o segundo colocado e mostrou que a McLaren está mais adaptada ao novo regulamento. Oscar Piastri, na última volta, passou Chales Leclerc e fechou o pódio.

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GP do Mônaco (7/6)

Kimi Antonelli liderou de ponta a ponta na pista de Monte Carlo e levou o movimentado Grande Prêmio de Mônaco. Completaram o pódio Lewis Hamilton, da Ferrari, e Isack Hadjar, da Red Bull.

A corrida somou sete atletas que não completaram a prova e seis abandonos. Além disso, o GP precisou ser paralisado e uma nova relargada foi feita. Gabriel Bortoleto ficou na 12ª posição após superar problemas iniciais.

GP de Barcelona (14/6)

Apesar de George Russell largar em primeiro, foi Lewis Hamilton que cruzou a linha de chegada em primeiro. O piloto da Ferrari fez uma boa estratégia e contou com a sorte de um safety car virtual para fazer o pit stop e voltar na liderança.

Kimi Antonelli estava em segundo, mas teve um problema mecânico e abandonou a prova no final. Russell terminou em segundo e Lando Norris foi o terceiro.

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GP da Áustria (28/6)

George Russell largou em primeiro e terminou o Grande Prêmio da Áustria como vencedor. Max Verstappen e Kimi Antonelli fecharam o pódio.

O resultado deixou Russell na vice-liderança do campeonato de pilotos, que segue tendo Antonelli como líder.

Próximas corridas da Fórmula 1

3 a 5 de julho - Grã-Bretanha

17 a 19 de julho - Bélgica

24 a 26 de julho - Hungria

21 a 23 de agosto - Holanda

4 a 6 de setembro - Itália

11 a 13 de setembro - Madri

25 a 27 de setembro - Azerbaijão

9 a 11 de outubro - Singapura

23 a 25 de outubro - EUA

30 de outubro a 1º de novembro - México

6 a 8 de novembro - São Paulo

19 a 21 de novembro - Las Vegas

27 a 29 de novembro - Catar

4 a 6 de dezembro - Abu Dhabi

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