Classificação da Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao vivo à definição do grid de Mônaco

Mercedes está dominando a temporada. GEOFF ROBINS / AFP

A Fórmula 1 toma as ruas de Monte Carlo neste fim de semana para o Grande Prêmio de Mônaco. A corrida será às 10h (horário de Brasília) do domingo (7).

Por conta da largura das ruas e do tamanho dos carros, a pista Mônaco reduz as chances de ultrapassagem. Portanto, a classificação deste sábado (6) pode ser decisiva para determinar o vencedor da corrida.

Veja como acompanhar abaixo.

Datas, horários e onde assistir ao GP de Mônaco

Sábado, 6 de junho

TL3: 7h30min — Sportv3

Classificação: 11h — Sportv3

Domingo, 7 de junho