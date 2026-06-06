Classificação da Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir ao vivo à definição do grid de Mônaco

A Fórmula 1 toma as ruas de Monte Carlo neste fim de semana para o Grande Prêmio de Mônaco. A corrida será às 10h (horário de Brasília) do domingo (7).
Por conta da largura das ruas e do tamanho dos carros, a pista Mônaco reduz as chances de ultrapassagem. Portanto, a classificação deste sábado (6) pode ser decisiva para determinar o vencedor da corrida.
Veja como acompanhar abaixo.
Datas, horários e onde assistir ao GP de Mônaco
Sábado, 6 de junho
- TL3: 7h30min — Sportv3
- Classificação: 11h — Sportv3
Domingo, 7 de junho
- Corrida: 10h — RBS TV e Sportv3